Непродолжительное похолодание: какая погода ожидает москвичей на этой неделе

21 января 2020 года столбики термометров в Москве могут достичь рекордных для этой даты значений. Воздух в столице уже прогрелся до +3 °С, а максимум, установленный в 1898 году, составляет всего +3,8 °С. Синоптики прогнозируют в середине недели небольшое похолодание со снегопадами, однако затем тепло вновь вернётся. По словам специалистов, аномально высокие температуры объясняются циклонами с Атлантики.

В Москве установилась необычайно тёплая для января погода. 21 января в столице пройдёт дождь, воздух может прогреться до +3...+5 °С, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

При этом не исключено, что в Москве будет установлен новый рекорд тепла для этой даты, сообщил телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на данный момент самое высокое значение было зафиксировано в 1898 году. Тогда столбики термометров достигли отметки +3,8 °С.

Между тем в Санкт-Петербурге температурный рекорд для 21 января уже побит. Сегодня утром воздух в Северной столице прогрелся до +4,8 °С, превысив значение 1957 года. 63 года назад синоптики зафиксировали показатели +4,6 °С.

Рекордный месяц

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказала RT, что январь 2020 года может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

«По Москве уже два рекорда было: 16 и 17 января. 16 января было +3,1 °С, 17 января воздух прогрелся до +4,5 °С. Вчера и позавчера рекорды 2007 года были большие: +6,2 и +6,3 °С, мы не дотянули. А вот на сегодняшний день, 21 января, было +3,8 °С в 1898 году. Вот здесь возможно, что температура дотянет до рекордного значения, потому что на сегодня по прогнозу у нас +3..+5 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, практически весь декабрь температурный фон был выше нормы. В январе уже 20 дней также наблюдаются непривычно тёплая погода, температура в среднем на 7—12 °С выше среднестатистических значений. В ближайшее время эта тенденция сохранится, несмотря на некоторое похолодание на пару дней в середине недели. Начало следующей недели тоже обещает быть тёплым.

«Последний прогноз на 27 января (понедельник. — RT) — очень тепло, около 0 °С ночью, то есть +2...-3 °С и днём 0...+5 °С. При таком подходе похоже, что и в следующие 2—3 дня температура тоже будет выше нормы», — заключил Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимой 2019—2020 годов был зафиксирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий.

«До сих пор наиболее тёплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006—2007 года, когда и декабрь, и первая половина января были очень тёплые, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», — пояснил он.

Снегопад и возвращение тепла

Аномально высокие температуры в столице этой зимой объясняются тем, что до Москвы и области доходит тёплый воздух с Атлантики. Об этом, в частности, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Большую часть прошедшего января температуру в столичном регионе определяли классические циклоны, и столичная область оказывалась в самых тёплых секторах самой тёплой части, поэтому температура воздуха в среднем с начала месяца превышает климатическую норму почти на 9 °С и в отдельные дни у нас перекрывались рекорды температуры», — рассказала метеоролог в беседе с RT.

В этом году траектории циклонов проходят гораздо севернее, чем положено по климату, добавила Позднякова. Эта тенденция обеспечивает устойчиво тёплую погоду в средней полосе России.

Прохожие на одной из улиц Москвы во время снегопада

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Пока в Москве и области преобладает облачная погода с осадками в виде дождя. Далее температура немного понизится и осадки перейдут в снег, отмечается в прогнозе Московского метеобюро.

«Днём в среду и четверг (22—23 января. — RT) практически в течение всех суток будет снежок, ожидается понижение температуры. В четверг температура в Москве понизится до -6 °С, по области до -9 °С, дневная температура останется отрицательной, то есть велика вероятность, что выпавший снег останется и вновь образуется временный снежный покров», — пояснила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявлял, что снегопад, который должен начаться 22 января, приведёт к образованию в столице снежного покрова высотой до 4 см.

Главный специалист Московского метеобюро при этом отмечает, что похолодание будет временным. Уже в воскресенье (26 января) в Москву придёт новая порция тёплого влажного воздуха.

«Дневная и ночная температура в городе будет около 0 °С либо слабоположительная. И на последние дни января существенного понижения температуры не ожидается. Можно сказать, что январь 2020 года, скорее всего, станет рекордно тёплым за всю историю метеонаблюдения», — заключила синоптик.