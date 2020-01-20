Синоптик предсказал 4-сантиметровые сугробы в Москве

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снегопад, который должен начаться 22 января, приведёт к образованию в Москве 4-сантиметровых сугробов.
Синоптик предсказал 4-сантиметровые сугробы в Москве
  • РИА Новости

«Высота снега — от 2 до 4 см, а в выходные он растает», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вильфанд спрогнозировал выпадение снега 22 января в Москве.

19 января Gorod55.ru писал, что синоптики предупредили о морозах до -31 °С в Омской области.

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