Синоптик предсказал 4-сантиметровые сугробы в Москве

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снегопад, который должен начаться 22 января, приведёт к образованию в Москве 4-сантиметровых сугробов.

«Высота снега — от 2 до 4 см, а в выходные он растает», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вильфанд спрогнозировал выпадение снега 22 января в Москве.

19 января Gorod55.ru писал, что синоптики предупредили о морозах до -31 °С в Омской области.