Синоптик предсказал 4-сантиметровые сугробы в Москве
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снегопад, который должен начаться 22 января, приведёт к образованию в Москве 4-сантиметровых сугробов.
- РИА Новости
«Высота снега — от 2 до 4 см, а в выходные он растает», — цитирует его ТАСС.
Ранее Вильфанд спрогнозировал выпадение снега 22 января в Москве.
19 января Gorod55.ru писал, что синоптики предупредили о морозах до -31 °С в Омской области.
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