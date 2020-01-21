В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

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Во вторник, 21 января, утром температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +4,8 °С, превысив рекордные значения 1957 года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года
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«Сегодня, 21 января, уже в 06:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, 21 января Петербург будет находиться на периферии уходящего циклона, ожидается облачная погода с прояснениями во второй половине дня, кратковременные дожди.

Температура воздуха составит +4...+6 °С, атмосферное давление — 751 мм рт. ст. Ветер западный, 8—13 м/с, порывистый. 

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 16 января, температура воздуха в Петербурге достигла +8,1 °С, что стало новым температурным рекордом для этого дня.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.

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