В Петербурге побит температурный рекорд для 16 января

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В ночь на четверг, 16 января, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +8,1 °С, что стало новым температурным рекордом для этого дня.
В Петербурге побит температурный рекорд для 16 января
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Волна тепла, накрывшая город в середине календарной зимы, прогрела воздух до +8,1 °С. Таким образом, был перекрыт исторический максимум для этого дня (+5,4 °С, 1975 год)», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что «итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00 мск».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область придут аномальное тепло и дожди.

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