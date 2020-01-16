В Петербурге побит температурный рекорд для 16 января
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Волна тепла, накрывшая город в середине календарной зимы, прогрела воздух до +8,1 °С. Таким образом, был перекрыт исторический максимум для этого дня (+5,4 °С, 1975 год)», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что «итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00 мск».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область придут аномальное тепло и дожди.