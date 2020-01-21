Вильфанд отметил экстремальную продолжительность тёплого периода зимы

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимой 2019-2020 годов был отмечен самый продолжительный период положительных температурных аномалий, которые наблюдаются с декабря прошлого года, за всю историю наблюдений.

«Нынешний период экстремально теплый по продолжительности. До сих пор наиболее тёплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006-2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что «в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация».

Ранее Вильфанд оценил ситуацию с отсутствием осадков в центральной части России.

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