Вильфанд оценил ситуацию с отсутствием осадков в центральной части России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал ситуацию с отсутствием осадков в европейской части России.

Как передаёт ФАН, Вильфанд отметил, что отсутствие осадков настораживает, но о пожароопасной ситуации речь пока не идёт.

«В осенний период и в декабре 2019 года выпало удивительно мало осадков в центре России. В Московской, Владимирской, Калужской, Брянской, Воронежской областях этот показатель составил около 50% от нормы», — заявил он.

И.о. главы Гидрометцентра добавил, что власти Москвы уже приняли превентивные меры и начали закачивать подмосковные торфяники водой в рамках подготовки к пожароопасному сезону.

Такое решение на днях принял заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

10 января Роман Вильфанд в беседе с НСН назвал возможную причину тёплой зимы в России.