МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве 23 января
- АГН «Москва»
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 07:00 до 18:00 23 января в городе Москве ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12—17 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.
Ведомство рекомендует водителям снижать скорость на дорогах, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных манёвров, не парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабоукреплённых конструкций.
Ранее Newinform сообщал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах в Краснодарском крае.