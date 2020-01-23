МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве 23 января

Спасатели в Москве предупредили об усилении ветра до 17 м/с и гололедице в четверг, 23 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 07:00 до 18:00 23 января в городе Москве ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12—17 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.

Ведомство рекомендует водителям снижать скорость на дорогах, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать внезапных манёвров, не парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабоукреплённых конструкций.

Ранее Newinform сообщал, что спасатели объявили экстренное предупреждение о смерчах в Краснодарском крае.