МЧС предупредило о гололёде в Ленинградской области
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По прогнозам синоптиков, 23 и 24 января ожидаются порывы ветра до 15—17 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.
В ведомстве напомнили, что из-за такой метеорологической обстановки повышается вероятность ДТП и провалов под лёд.
Спасатели просят не делать вылазки в лес и не выходить на образующиеся ледовые поля.
Пешеходам во время гололедицы рекомендуют носить нескользящую обувь и переходить дороги строго по «зебре».
Водителям необходимо передвигаться на технически исправной машине со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживлённым движением, а также соблюдать увеличенную дистанцию.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в ГУ МЧС России по Республике Удмуртия предупредили о снежных заносах и гололедице в регионе.