МЧС предупредило о гололёде в Ленинградской области

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МЧС Ленобласти предупредило о гололедице и порывистом ветре в регионе 23 и 24 января.
МЧС предупредило о гололёде в Ленинградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 января ожидаются порывы ветра до 15—17 метров в секунду. На дорогах местами гололедица. 

В ведомстве напомнили, что из-за такой метеорологической обстановки повышается вероятность ДТП и провалов под лёд.

Спасатели просят не делать вылазки в лес и не выходить на образующиеся ледовые поля.

Пешеходам во время гололедицы рекомендуют носить нескользящую обувь и переходить дороги строго по «зебре».

Водителям необходимо передвигаться на технически исправной машине со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживлённым движением, а также соблюдать увеличенную дистанцию.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в ГУ МЧС России по Республике Удмуртия предупредили о снежных заносах и гололедице в регионе.

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