В ГИБДД предупредили водителей о гололедице в Москве

В ГИБДД предупредили автомобилистов об осложнении движения на дорогах Москвы из-за снега и гололедицы.

«В Москве начался снегопад, а к вечеру ожидается понижение температуры до минусовых значений. Возможно образование гололедицы», — указывается в заявлении столичного управления ГИБДД в Twitter.

В Москве начался #снегопад, а к вечеру ожидается понижение температуры до минусовых значений. Возможно образование гололедицы.

Обращаемся к водителям с просьбой снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 22 января 2020 г.

Автомобилистам в связи с этим рекомендуется снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными за рулём, а пешеходам — не спешить и смотреть по сторонам при переходе дороги.

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