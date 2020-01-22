В ГИБДД предупредили водителей о гололедице в Москве

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В ГИБДД предупредили автомобилистов об осложнении движения на дорогах Москвы из-за снега и гололедицы.
В ГИБДД предупредили водителей о гололедице в Москве
  • РИА Новости

«В Москве начался снегопад, а к вечеру ожидается понижение температуры до минусовых значений. Возможно образование гололедицы», — указывается в заявлении столичного управления ГИБДД в Twitter.

Автомобилистам в связи с этим рекомендуется снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными за рулём, а пешеходам — не спешить и смотреть по сторонам при переходе дороги.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в феврале и марте.

21 января «Реальное время» со ссылкой на республиканское МЧС сообщало, что 22-го числа в Татарстане ожидается ухудшение погоды.

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