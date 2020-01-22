В ГИБДД предупредили водителей о гололедице в Москве
- РИА Новости
«В Москве начался снегопад, а к вечеру ожидается понижение температуры до минусовых значений. Возможно образование гололедицы», — указывается в заявлении столичного управления ГИБДД в Twitter.
В Москве начался #снегопад, а к вечеру ожидается понижение температуры до минусовых значений. Возможно образование гололедицы.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 22 января 2020 г.
Обращаемся к водителям с просьбой снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами.
Автомобилистам в связи с этим рекомендуется снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными за рулём, а пешеходам — не спешить и смотреть по сторонам при переходе дороги.
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