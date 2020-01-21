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Синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале и марте

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в феврале и марте.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале и марте
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» он предположил, что температура воздуха окажется существенно выше нормы.

Не исключено появление снежного покрова — максимум 10—15 см, хотя в такое время года уже должно быть около 40 см снега.

Как отметил Тишковец, никаких кардинальных изменений погоды в эту календарную зиму москвичам можно не ждать.

«Мои расчёты показывают, что с приходом марта будет некое «отыгрывание» зимы, как бы в этом месяце не было холоднее, чем в январе и феврале. Но такие прогнозы оправданны на 60%», — сказал синоптик.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.

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