Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Москве

Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи со снегом и гололедицей.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 14:30 до 21:00 22 января в городе Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — говорится в сообщении столичного МЧС.

Спасатели советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Также рекомендуется парковаться вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

Ранее в ГИБДД предупредили автомобилистов об осложнении движения на дорогах Москвы из-за снега и гололедицы.