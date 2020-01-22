Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Москве

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Московские спасатели распространили экстренное предупреждение в связи со снегом и гололедицей.
Спасатели предупредили о снеге и гололедице в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 14:30 до 21:00 22 января в городе Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — говорится в сообщении столичного МЧС.

Спасатели советуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Также рекомендуется парковаться вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

Ранее в ГИБДД предупредили автомобилистов об осложнении движения на дорогах Москвы из-за снега и гололедицы.

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