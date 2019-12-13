Приход зимы остаётся под вопросом: москвичей предупредили об аномально тёплом декабре

В Гидрометценре предупредили, что аномально тёплая погода в Москве продлится до третьей декады декабря. По данным синоптиков, в Приморье и на Урале ожидается похолодание на 10—15 градусов, однако ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге резких перепадов пока не будет. В выходные в столицу придёт очередной циклон, который принесёт потепление.

В Москву после небольшого похолодания вернулось тепло, температурные показатели продолжают превышать климатическую норму. 13 декабря столбики термометров в столице в течение дня поднялись до +1...+3°С, сообщается на сайте Гидрометцентра. Юго-восточный ветер будет способствовать поддержанию температуры около 0°С. В ночь на субботу, 14 декабря, синоптики прогнозируют -1...+1 °С.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что на всей территории России наблюдается аномально тёплая погода, в некоторых регионах температура превысила среднеклиматическую норму на 16 градусов. Ожидается, что циклон далее будет продвигаться на юго-восток страны, распространяя нехарактерное для декабря тепло на северные и центральные районы Красноярского края и далее в сторону Байкала.

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что холода этой зимой всё же придут. Ожидается несколько периодов с температурой ниже -25 °С. По его словам, в целом «зима ожидается нехолодной», потому что температура на большей территории России будет около и выше нормы, а также «неоднородной».

«Волны холода»

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT пояснил, что первую волну холода стоит ожидать в Приморском федеральном округе, начиная с 19 декабря. Ближе к концу следующей недели температура в этом регионе упадёт на 10-15 градусов. Похожая ситуация будет наблюдаться в Нижегородской области, республике Марий Эл, Чувашии, Татарстане и далее на средней Волге, в Самаре.

Ещё сильнее похолодает на Урале. По словам синоптика, в Екатеринбурге и Челябинске с конца следующей недели ожидается понижение температуры до -25...-27 °С.

До Москвы же это похолодание не дойдёт, уточнил Варакин. Сильных перепадов температур в столице не стоит ожидать вплоть до 19 декабря.

«Волна холода пока не коснётся ни Москвы, ни Санкт-Петербурга. Хотя в Санкт-Петербурге похолодание возможно в третьей декаде. Если брать Краснодар, Ставрополь — здесь положительные температуры. Там всегда декабрь в пределах +8...+12 °С, что мы и будем наблюдать примерно до конца декады», — пояснил синоптик.

«Изменение климата»

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT, чем обусловлены повышенные температурные показатели в России этой зимой.

«Каждое конкретное погодное событие вряд ли имеет смысл связывать с глобальным потеплением. Сейчас вообще используется термин «изменение климата» — это более правильный термин. Повышение глобальной температуры немного замедлилось», — отметила синоптик.

Она также напомнила, что тёплый декабрь наблюдался в Москве и в 2017 году, когда в ноябре и декабре были зафиксированы примерно одинаковые показатели. Средняя температура тогда составляла около 0 °С.

«Я думаю, что мы ещё, наверное, не достигли значений такого тёплого декабря, который был два года назад», — добавила Макарова.

По словам специалиста, в ближайшие дни столичный регион окажется под влиянием антициклона. Но ближе к воскресенью, 15 декабря, давление опять начнёт падать. Может пойти мокрый снег.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Это в начале недели, в понедельник (9 декабря. — RT), у нас превышение было порядка 8 градусов над климатической нормой, а затем оно сократилось во второй половине недели, и составило 2-3 градуса. Днём около нуля, а ночью небольшой минус», — подчеркнула синоптик.

«Пока всё призрачно»

В сводке погоды центра «Фобос» сообщается, что в середине недели в Москву и область прорвался холодный атмосферный фронт, поэтому моросящие осадки местами стали переходить в мокрый снег.

Ведущий специалист центра Евгений Тишковец рассказал RT, что антициклон «будет управлять метеоусловиями до субботы (14 декабря. — RT) включительно».

По его словам, ближе к вечеру воскресенья к столице приблизится очередной циклон с Запада.

«Холод начнёт постепенно отступать, после чего температура вновь приблизится к около нулевым отметкам, а дальше вернётся в оттепельные показатели. Поэтому рассчитывать на то, что ляжет снежный покров, к нам придёт зима, — нет, пока всё призрачно», — заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

С приходом очередного потепления стоит ожидать возвращения осадков, тумана и слякоти. Возможно ухудшение видимости.

По словам Тишковца, новая волна тепла может задержаться больше, чем на неделю. Так что приход зимы остаётся под вопросом.

«Этот западно-восточный перенос будет держать очень тёплую для декабря погоду как минимум до 20-х чисел декабря. Пока никаких признаков, что природа начнёт перестраиваться и обретёт зимние черты», — заключил он.