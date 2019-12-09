Синоптик рассказал о скором приходе зимней погоды в Москву

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве «перейдёт на зимний режим».

«С четверга (12 декабря) уже небольшой минус. Прогнозируем, что преимущественно ночные температуры во второй половине недели -2…-7 °С, дневные тоже отрицательные. Всё-таки это уже зимний режим погоды», — цитирует его ТАСС.

Синоптик также уточнил, что 12 декабря в городе будет солнечно, такая погода сохранится до 14 декабря.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше, тёплая или холодная.

2 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь.