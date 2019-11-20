Синоптики рассказали о плюсах и минусах тёплой зимы в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

По его словам, любая экстремальная погода несёт с собой определённые риски. К примеру, в условиях очень холодной зимы есть вероятность возникновения серьёзных проблем с энергообеспечением по стране. Кроме того, по мнению климатологов, очень холодные зимы свидетельствуют о потеплении климата.

Вильфанд также отметил, что морозный воздух опасен для людей, имеющих проблемы с органами дыхания. Именно поэтому, по мнению научного руководителя Гидрометцентра, тёплая зима — это благо для нашей страны.

Вместе с тем он уточнил, что у этого явления также есть и негативные последствия.

«На европейской территории тёплая зима связана с частыми оттепелями, и это проблема. Кроме того, что постоянные перепады температур негативно влияют на человека, сильно страдает дорожная инфраструктура, которая в результате к весне приходит в негодность. При температуре около нуля увеличивается скольжение и возникают проблемы для транспорта. Тёплая зима часто сопровождается обильными осадками, в том числе ледяным дождём», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что тёплые зимы также могут быть опасны для сельского хозяйства, так как происходит выпревание озимых, и весной их приходится пересеивать.