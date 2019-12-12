В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже -25 °С.

При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.

По его словам, «зима ожидается не холодной», температура на большей части страны «будет около и выше нормы», но при этом «зима будет неоднородной».

«Почему мы так считаем? Существуют отдельные прогностические факторы. На профессиональном языке это называется «главная мода атмосферной циркуляции», — заявил Вильфанд.

Он пояснил, что в этом году ожидается «отрицательная фаза североатлантического колебания». Это значит, что «будут частые нарушения зональной циркуляции, а раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды».

Синоптик уточнил, что скачки температуры ожидаются не только в столичном регионе.

Ранее Вильфанд рассказал, когда погода в Москве «перейдёт на зимний режим».

Также в беседе с НСН он пояснил, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.