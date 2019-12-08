«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве продлён до 10 декабря

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до полуночи вторника, 10 декабря, из-за гололедицы.

Об этом сообщается в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что «жёлтый» уровень объявлен из-за гололёдно-изморозевых отложений.

«Период предупреждения до 00:00 10 декабря», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 9 декабря.

8 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.