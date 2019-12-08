Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.

«Существенно характер погоды меняться не будет, погоду по-прежнему будут определять атлантические циклоны. Погода больше будет соответствовать началу ноября, нежели началу декабря», ­— сообщает Позднякова.

Синоптик уточнила, что среднесуточная температура воздуха останется существенно выше климатической нормы — на 5—6 °C. Минимальная температура в отдельные дни составит 0…-2 °C в ночные часы, в дневные часы — около 0 °C .

6 декабря исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, а именно на 12—14 °C.