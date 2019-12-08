В Москве 8 декабря ожидается до +2 °С
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днём температура воздуха в Москве составит 0…+2 °С, в ночь на понедельник, 9 декабря, — -1…+1 °С.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.
Атмосферное давление составит около 737 мм рт. ст.
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, а именно на 12—14 °C.