В Москве 8 декабря ожидается до +2 °С

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В Москве в воскресенье, 8 декабря, ожидается до +2 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днём температура воздуха в Москве составит 0…+2 °С, в ночь на понедельник, 9 декабря, — -1…+1 °С.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. 

Атмосферное давление составит около 737 мм рт. ст.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, а именно на 12—14 °C.

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