Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

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В большинстве регионов России, кроме юга европейской части и ряда районов Дальнего Востока, на текущей неделе ожидается аномальная погода с превышением температурных показателей, сообщает Гидрометцентр.
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
  • РИА Новости

«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении.

Причиной подобных аномалий, по мнению синоптиков, стал обширный циклон с севера Атлантики.

«На этой неделе значительные положительные аномалии температур ожидаются на значительной территории России. Ближе всего к норме температурный фон будет на юге европейской части страны и на Дальнем Востоке, за исключением Чукотки», — отметили в Гидрометцентре.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с четверга, 12 декабря, температура в Москве перейдёт к минусовым показателям.

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