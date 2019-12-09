Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

В большинстве регионов России, кроме юга европейской части и ряда районов Дальнего Востока, на текущей неделе ожидается аномальная погода с превышением температурных показателей, сообщает Гидрометцентр.

«На понедельник, 9 декабря, на большей части страны температурный фон превышает норму, в отдельных регионах более чем на 16 °С. Наибольшее отклонение от нормы в течение недели ожидается на северо-востоке ЕТР, полярном Урале, в Западной и в Восточной Сибири», — говорится в сообщении.

Причиной подобных аномалий, по мнению синоптиков, стал обширный циклон с севера Атлантики.

«На этой неделе значительные положительные аномалии температур ожидаются на значительной территории России. Ближе всего к норме температурный фон будет на юге европейской части страны и на Дальнем Востоке, за исключением Чукотки», — отметили в Гидрометцентре.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с четверга, 12 декабря, температура в Москве перейдёт к минусовым показателям.