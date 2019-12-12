Гидрометцентр спрогнозировал оттепель в Москве в конце недели

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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Москву в конце недели ожидает оттепель.
Гидрометцентр спрогнозировал оттепель в Москве в конце недели
  • АГН «Москва»

По его словам, уже 15 декабря температура в столице будет выше нормы на 7 °С.

«У погоды характер очень изменчивый. Сейчас будут дни с температурой ниже нулевой отметки преимущественно, а в воскресенье (15 декабря. — RT) во второй половине дня меняется циркуляция и более тёплый воздух поступает», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что в городе ожидаются осадки.

Синоптик добавил, что, вероятно, столь тёплая погода продержится в Москве до 18 декабря.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая зима для России лучше — тёплая или холодная.

2 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в новогоднюю ночь.

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