Семейные драмы и вселенские трагедии: какие фильмы вышли в прокат на этой неделе

В предстоящие выходные в кинотеатрах можно будет увидеть два важных отечественных релиза: постапокалиптический блокбастер «Аванпост» и комедию — призёра «Кинотавра» под названием «Давай разведёмся!». Также среди премьер недели — полнометражный сиквел сериала «Аббатство Даунтон», российская лента с библейскими и философскими мотивами «Кровь» и фестивальная научная фантастика «Малыш Джо». Любители ужасов смогут посмотреть хоррор «Обратный отсчёт», а меломанов наверняка заинтересует документальный фильм о британской группе Depeche Mode.

«Аванпост»

Спустя неделю после релиза «Эпидемии» в прокат выходит ещё один российский фильм на тему апокалипсиса — совместная работа режиссёра Егора Баранова («Гоголь», «Sпарта») и сценариста Ильи Куликова («Чернобыль. Зона отчуждения») «Аванпост». По сюжету картины 99,5% населения Земли в одночасье гибнет по неустановленным причинам. Спастись удаётся лишь людям, находившимся в так называемом круге жизни, включавшем часть территории России (в том числе Москву) и некоторых соседних государств.

Выжившие собирают армию и начинают поиски врага. В рамках операции строятся аванпосты, на одном из которых и встречаются четыре главных героя в исполнении Петра Фёдорова, Светланы Ивановой, Лукерьи Ильяшенко и Алексея Чадова.

В работе над саундтреком к фильму принимал основатель Linkin Park Майк Шинода: специально к выходу ленты он записал песню fine. О ней он рассказал в интервью RT.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Аббатство Даунтон» (Downton Abbey)

Сериал о насыщенной жизни английских аристократов и их слуг за более чем пять лет трансляции собрал массу наград и, что ещё важнее, завоевал симпатии критиков и аудитории. Теперь создатели проекта приглашают зрителей понаблюдать за новыми приключениями обитателей замка в полнометражном сиквеле.

Отправной точкой сюжета является визит в Даунтон короля и королевы Великобритании. На этом фоне становятся очевидны социальные противоречия, выявляется проблема смены эпох: слуги критикуют монархию, оспаривают свой статус, а хозяева замка задумываются о целесообразности содержания родового поместья — ведь теперь их друзья-аристократы делают выбор в пользу скромного образа жизни и продают имения.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Давай разведёмся!»

Развод, как правило, — событие невесёлое, однако режиссёр и сценарист Анна Пармас обыграла эту болезненную тему в позитивном и даже комическом ключе. В дебютной полнометражной работе Пармас рассказывается, как Маша, успешно построившая карьеру врача, упустила семейное счастье: на детей и мужа времени у героини не хватало, отчего последний отдалился и завёл любовницу.

Тем не менее завершение брака становится для Маши началом чего-то нового. Героиня пересматривает жизненные приоритеты, учится принимать свои эмоции и налаживает контакт с детьми.

В фильме снялись Анна Михалкова, Антон Филиппенко и Светлана Камынина. Лента была представлена в конкурсе минувшего «Кинотавра», где забрала награды за лучший сценарий и режиссёрский дебют, а также получила приз зрительских симпатий.

Подробнее о ленте — в материале RT.

«Обратный отсчёт» (Countdown)

В окружении Квинн обсуждают новое приложение, которое предлагает пользователям узнать дату собственной смерти. Пока все радуются, что у них в запасе по полвека на каждого, главной героине смартфон предрекает смерть через три дня. Списать зловещее предупреждение на глупую шутку не получается: очевидцы рассказывают, что предсказания сбываются с точностью до секунды — и уже появились первые жертвы.

С этого момента Квинн преследуют страшные существа с когтистыми лапами. Изменить судьбу ей будет пытаться помочь классическая для фильмов такого рода команда — красавчик, который должен погибнуть первым, компьютерный гений и беззащитная сестрёнка.

«Малыш Джо» (Little Joe)

Ботанику Элис (Эмили Бичем) удалось вывести совершенно новый вид цветов. Растение, в честь её сына названное Малышом Джо, обладает удивительной способностью — оно спасает от депрессии. Один экземпляр героиня забирает домой, однако необычный питомец не приносит ей счастья. Кажется, именно из-за Малыша у Элис портятся отношения с сыном (Кит Коннор), который намерен съехать к давно оставившему их отцу.

Вскоре выясняется, что цветок подчиняет себе волю людей, вдохнувших его пыльцу, а сам желает одного — пустить корни по всей планете.

За главную роль в ленте Эмили Бичем была награждена «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.

«Кровь»

«Кровь» режиссёра Артёма Темникова — не боевик, как можно было бы предположить, исходя из названия, а размеренный и печальный рассказ о двух братьях. В детстве Вадим и Валера играли в «Войну миров», притворялись полными противоположностями, и детские фантазии предопределили их жизнь на годы вперёд. Братья будто существуют в разных вселенных: если Валера — неудачливый художник, то Вадим — успешный бизнесмен, любимчик родителей, дамский угодник.

На примере истории героев создатели ленты рассуждают на темы взросления, силы семейных уз, противостояния большого города и провинции. А Вадима с Валерой режиссёр считает современным воплощением библейских персонажей Каина и Авеля.

Depeche Mode: Spirits in the Forest

Лучший саундтрек недели, пожалуй, прозвучит в документальном фильме о британской группе Depeche Mode. 25 июля 2018 года в огромной толпе на концерте в Берлине можно было встретить четырёх фанатов коллектива, чьи истории легли в основу сюжета. Кому-то музыка любимой группы помогла пережить тяжёлые времена, а для кого-то осталась единственным воспоминанием о прежней жизни после потери памяти.

Создатели фильма попытались показать, что Depeche Mode объединяет представителей разных поколений, религий и национальностей. Также прокатчики решили объединить и кинозрителей: в России и большинстве других стран ленту будут показывать только один день, 21 ноября.