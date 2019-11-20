Дух эпохи против традиций: чего ждать от полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон»

21 ноября на экраны российских кинотеатров выходит полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» — продолжение одноимённого британского сериала. Через 15 лет после начала оригинальной истории, в 1927 году, жители замка ожидают визита короля Великобритании Георга V. На фоне роскошного быта аристократов с его строгим церемониалом проступают социальные и политические противоречия: на короля готовится покушение, прислуга затеяла небольшую партизанскую войну. К своим ролям вернулись Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Мишель Докери, Джим Картер и другие; режиссёрское кресло вновь занял один из создателей сериала Майкл Энглер.

История «Аббатства Даунтон» на британском телевидении завершилась ещё в 2015 году, однако к ноябрю 2019-го его создатели решили выпустить полнометражное продолжение. В честь этого собрались все создатели сериала: режиссёр Майкл Энглер, сценарист и продюсер Джулиан Феллоуз, а также исполнители самых разных ролей.

Продолжительность фильма (чуть более двух часов) сравнима с хронометражем полутора-двух серий — оттого у зрителя может возникнуть ощущение, что ему показывают пару новых эпизодов мини-сериала. Но, несмотря на то что шестой сезон завершился на ноте «долго и счастливо», поклонники истории наверняка сочтут послесловие уместным.

На дворе 1927-й, с момента финальных сцен прошло два года. Жизнь в аббатстве идёт своим чередом. Мэри (Мишель Докери) и Эдит (Лаура Кармайкл) счастливы в браках, Роберт (Хью Бонневилль) и Кора (Элизабет Макговерн) Кроули растят внуков, а бабушка Вайолет (Мэгги Смит), как обычно, развлекает себя и окружающих интригами и чисто английскими шутками. «Я — эксперт во всех вопросах», — без тени сомнения утверждает графиня.

Спокойствие сменяется суетой из-за важных новостей: имение посетят сам король Великобритании Георг V (дед Елизаветы II), его жена и дочь. Такая честь предполагает страшную суматоху как среди хозяев, так и среди слуг.

Приготовления к параду заканчиваются под проливным дождём, а модное платье, необходимое уже к следующему вечеру, по ошибке уплывает за океан — к американской моднице.

Ещё сложнее прислуге. Прибывший в Даунтон «паж чёрной лестницы» (а никак не королевский дворецкий, которым он, в сущности, является) и его подчинённые с местными ведут себя непозволительно высокомерно, будучи уверенными, что слуги, как и хозяева, связаны иерархическими отношениями.

Проблема требует радикального решения: на время визита место дворецкого, которое в финале сериала перешло к Томасу Бэрроу (Роберт Джеймс-Колльер), снова занимает Карсон (Джим Картер). Между королевской и местной прислугой начинается борьба за право обслуживать монархов за ужином. Исполнение почётных обязанностей — вопрос чести для всех задействованных лиц, будь то поставщик продуктов, кухарка или лакей.

Кадр из фильма «Аббатство Даунтон»

© imdb.com

Однако не все рвутся угодить королю. К примеру, не собирается этого делать Дэйзи (она считает себя республиканкой, за что миссис Пэтмор сравнивает её с Робеспьером). Ирландца Тома, вдовца младшей дочери хозяев замка, также нельзя назвать сторонником монархии — ранее он даже боролся за независимость родины. И всё же он предан семье, которой обязан будущим своего ребёнка.

Неожиданно выясняется, что жизнь короля может находиться под угрозой. В замок наведывается загадочный майор Четвуд, которому, по всей видимости, нужно проследить, чтобы никто не спланировал покушение на монарха.

Помимо Четвуда, королевской четы и обслуги, в фильме появляются два важных новых героя: леди Мод Бэгшоу (Имелда Стонтон) и её горничная-компаньонка Люси Смит. Бэгшоу — фрейлина королевы, тётка графа Грэнтема и владелица имения Бронтон.

У фрейлины нет своих детей, и планировалось, что её вотчина отойдёт Роберту Кроули — до тех пор, пока леди не решила оставить наследство кому-то другому. Конечно, вдовствующая графиня Вайолет не может смириться с таким положением дел. Благородным дамам предстоит словесная дуэль, бескровная, но не предполагающая компромиссов. Впрочем, проблема решится самым элегантным образом.

Самый спорный момент фильма — неоправданное смещение внимания аудитории в сторону гомосексуального персонажа, дворецкого Томаса Бэрроу. За два часа экранного времени Бэрроу успевает развить близкую дружбу с королевским камердинером Эллисом (Макс Браун), попасть в неприятную ситуацию в гей-клубе и своими похождениями порядком надоесть зрителю.

В целом в полнометражной ленте акцент сделан на противопоставлении консервативных порядков и стремительной смены эпох. Сословное деление, приличия, понятия семьи и брака — всё это уже не кажется чем-то незыблемым. Героям так или иначе хочется освободиться от условностей: расторгнуть несчастливый брак, нарушить субординацию и даже выразить неповиновение королевской семье ради личного счастья. Однако примечательно, что противостоят они именно положению вещей, а не конкретным личностям.

Так, в аббатстве начинают пропадать вещи — и прикарманил их тот, для кого цена этих безделушек сопоставима с годовым жалованием. Таким образом, возникает вопрос: справедливо ли распределяются блага и обязанности? И сколько ещё отведено социуму, в котором недовольство выражается всё более открыто?

При этом аристократам тоже приходится бороться за благополучие: Мэри, которая управляет поместьем, задумывается: а не пришло ли время сдаться, как другие семьи, переехать в особняк поменьше и продать дорогой для содержания Даунтон под школу или дом престарелых?

Пожалуй, намёк на решение, которое примет Мэри, следует искать в истории реального замка Хайклер, где проходили съёмки. Летом в нём проводятся экскурсии для поклонников сериала и английской культуры, однако на постоянной основе в имении проживает семья Карнарвон, владеющая им с конца XVII века.