Россияне против апокалипсиса: в прокат вышел фантастический фильм «Аванпост»

В прокат выходит «Аванпост» — фантастический фильм на тему постапокалипсиса от режиссёра Егора Баранова («Гоголь», «Sпарта») и сценариста Ильи Куликова («Чернобыль. Зона отчуждения»). Согласно сюжету ленты, почти по всей Земле в одночасье отказывает техника, обрывается связь и гибнут миллионы людей. Нетронутым остаётся лишь так называемый круг жизни, включающий часть территории России и соседних государств. Выжившие собирают армию, чтобы найти невидимого противника и бороться с ним.

21 ноября в российский прокат вышла фантастическая лента «Аванпост» от режиссёра Егора Баранова (франшиза «Гоголь», сериалы «Sпарта» и «Фарца») и сценариста Ильи Куликова («Закон каменных джунглей», «Полицейский с Рублёвки», «Чернобыль. Зона отчуждения»). За саундтрек к «Аванпосту» отвечали Райан Оттер, чьи мелодии звучат во многих фильмах и сериалах российского производства последних лет, и основатель группы Linkin Park Майк Шинода. Он специально для картины написал песню fine.

Создатели «Аванпоста» его жанр определяют как фантастику, неонуар военный фильм. Действие ленты разворачивается после накрывшего Землю апокалипсиса. По сюжету планета — за исключением сравнительно небольшого «круга жизни», который пришёлся на часть России, Украины, Белоруссии и Финляндии — погружается во тьму. Отключаются электричество и мобильная связь, люди перестают подавать признаки жизни.

При этом идентифицировать угрозу не удаётся. Выдвигаются разные версии произошедшего: глобальный теракт или ядерная война. Наверняка известно лишь то, что за пределами «круга» люди погибали мгновенно — кто за рулём, кто за обеденным столом. Более того: вскоре тела начинают исчезать без малейшего вмешательства выживших или диких животных.

© Кадр из фильма «Аванпост» (2019)

Чтобы узнать природу угрозы и понять, как ей противостоять, оставшиеся в живых собирают армию и строят аванпосты за пределами «круга». На один из них, неподалёку от Кирова, попадают четыре героя.

Также по теме «Смесь неонуара с военным фильмом»: что известно о российском триллере «Аванпост» В сети появился второй трейлер фантастического триллера «Аванпост» от создателя «Гоголя» и «Фарцы» Егора Баранова. Действие ленты...

Олег (Алексей Чадов) — профессиональный военный. До катастрофы он служил по контракту и безбедно жил в Москве, однако незадолго до блэкаута поссорился с родителями. Те остались в Самаре и, по всей видимости, погибли. Дела Юры (Пётр Фёдоров) до трагедии (да и после) обстояли иным образом: он едва сводил концы с концами, трудясь таксистом, а ещё ухаживал за страдающей от амнезии матери.

Юра циничен, и ему не жаль оставшихся за «кругом». Напротив, он рад оказаться в числе «избранных»: выжили лишь 0,5% населения планеты (так, по странным подсчётам героя, на одного выжившего приходится 1000 погибших).

В опасных миссиях военных сопровождает корреспондент Оля. Она надеется помочь живущим в неведении людям и заодно справиться с собственными страхами. Также в эпицентре событий оказывается Алёна (Лукерья Ильяшенко) — ранее завсегдатая клубов, роковая женщина. А теперь — медсестра. На аванпост героиню приводят трагичные личные обстоятельства: она берётся за задание, чтобы оплатить лечение больной раком сестры. Ну а в секретной лаборатории, расположенной где-то в неблагополучном арабском квартале Москвы способы противостоять угрозе ищут Женя (Филипп Авдеев) и Ид (Артём Ткаченко).

© Кадр из фильма «Аванпост» (2019)

Москва выглядит неузнаваемо — город заполонили небоскрёбы, на глаза то и дело попадаются дроны и голограммы. Оснащение армии тоже шагнуло вперёд. В распоряжении военных — высокотехнологичная броня и новейшая техника (в фильме снимались настоящие танки, одолженные Минобороны). Отряды сопровождают с виду безобидные роботы-собаки.

В Москве продолжается мирная жизнь, но на аванпосту неспокойно. Даже окружающая природа кажется враждебной, а невозможность оценить ситуацию лишь нагнетает тревогу. Солдаты отбивают одну атаку, а затем отправляются в разведку.

Мрачная, упадническая атмосфера «Аванпоста» подачей напоминает франшизу о Терминаторе: зло неистребимо, а предотвращение катастрофы вовсе не означает наступление светлого будущего.

Создатели фильма позаботились о создании многомерных образов героев. Так, и в конце повествования зрителю будет сложно решить, кого считать положительным персонажем, а кого — отрицательным. К примеру, на примере Юры кинематографисты показывают первобытные инстинкты — волю к размножению и убийству. У него выражены лидерские качества (герой берёт на себя командование отрядом), не поддаётся страху, но при этом, в отличие от остальных героев, абсолютно безразличен к чужим страданиям.

В фильме активно эксплуатируются культурные коды — от религиозных мотивов до теории психоанализа. Так, Ид — это название бессознательной части психики в теории Зигмунда Фрейда. При этом история героя тесно связана с библейскими мотивами. Одного из инопланетян зовут Ра — как бога солнца в религии древних египтян.

К сожалению, нуарный характер фильма помимо прочего выражается в неуместном на фоне трагических сцен чёрном юморе. Так, после побоища, в ходе которого второстепенные герои жертвуют собой ради главных, абсолютно нивелируя драматизм ситуации над кучей трупов гордо возвышается окровавленный знак: «Осторожно, мокрый пол».