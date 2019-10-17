«Смесь неонуара с военным фильмом»: что известно о российском триллере «Аванпост»

В сети появился второй трейлер фантастического триллера «Аванпост» от создателя «Гоголя» и «Фарцы» Егора Баранова. Действие ленты разворачивается в ближайшем будущем. По сюжету большая часть человечества погибает при неизвестных обстоятельствах. Некая чужеродная сила по каким-то причинам не тронула лишь так называемый круг жизни, включающий часть России и несколько соседних государств. Оставшиеся в живых пытаются противостоять таинственной угрозе. Роли в фильме исполнили Пётр Фёдоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова и Лукерья Ильяшенко. Премьера запланирована на 21 ноября 2019 года.

21 ноября на экраны выйдет фантастический триллер «Аванпост» от создателя полнометражной трилогии и сериала «Гоголь» и многосерийной «Фарцы» Егора Баранова. В новом проекте режиссёра речь пойдёт о своеобразном апокалипсисе, в результате которого на Земле погибает почти всё живое.

Сюжет разворачивается в ближайшем будущем. Налицо мощный технологический скачок: горожане теперь живут в небоскрёбах, изменился дизайн домов, одежды и транспортных средств, летающие автомобили стали привычным делом. Кое-что, однако, осталось неизменным: по-прежнему никогда не спит Москва, а за родной планетой наблюдают работники космической станции.

Однажды космонавты видят, как по всему земному шару гаснет свет — жёлтые линии дорог и точки городов постепенно погружаются во тьму. Нетронутыми остаются часть территории России, включая Москву и Санкт-Петербург, и несколько соседних государств. Эта зона примерно в тысячу километров теперь называется «круг жизни».

Посланные на разведку военные находят лишь разрушенные здания и людей, которых постигла мгновенная смерть (некоторых — прямо за рулём автомобиля). При этом никаких следов вооружённых конфликтов обнаружить не удаётся.

Однако позже разведгруппы вступают в бой с некой чужеродной силой, выяснить природу которой не удаётся. Очевидно только, что мощь таинственного противника превосходит человеческую. Даже профессиональные военные не понимают, как противостоять врагу.

Население Земли с момента катастрофы сокращается в сотни раз. Запертые в «круге жизни» люди живут в страхе, тревога сменяется обречённостью. За пределами круга у многих остались друзья и родственники, и неясно, что произойдёт с безопасной зоной в дальнейшем. Поэтому за пределами периметра начинается создание аванпостов для защиты и нападения.

В этих обстоятельствах четверо героев: Юра (Пётр Фёдоров), Оля (Светлана Иванова), Олег (Алексей Чадов) и Алёна (Лукерья Ильяшенко) — объединяются, чтобы внести свой вклад в выяснение причин катастрофы и спасение человечества. Им удаётся найти сооружение из другого мира, где вот-вот начнётся битва за человечество.

16 октября официальный аккаунт телеканала ТВ-3 в YouTube обнародовал новый трейлер ленты. В нём присутствуют две разные по драматургии, но схожие по напряжённости сцены: большая перестрелка и встреча с внеземной цивилизацией. Если первая захватывает динамикой, то вторая наполнена гнетущим саспенсом.

Фильм создавался совместно ТВ-3 и PREMIER Studios.

Ранее в интервью RT режиссёр ленты Егор Баранов рассказывал, что в кино для него важны эмоции и смыслы, которые не лежат на поверхности.

«Мне всегда интересен проект, в котором есть возможность поработать с какой-то атмосферой, где я могу передать зрителю некое ощущение, которое не всегда можно выразить словами. Это даже не вопрос истории. Мне кажется, что кино возникает в момент какой-то недосказанности», — говорил постановщик.

Съёмки «Аванпоста» завершились в мае. Пилотная версия ленты была представлена на американском кинофестивале Cinequest весной этого года. Режиссёр допустил возможность продажи картины стриминговым сервисам. Напомним, его предыдущие работы — сериалы «Sпарта», «Саранча» и «Фарца» — доступны для просмотра на Netflix.

Баранов не исключает, что некоторым зрителям «Аванпост» напомнит классические футуристические ленты (например, «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта), в которых был задан характерный киноязык. Однако режиссёр также подчеркнул, что при создании «Аванпоста» не использовал наработки предшественников. Напротив, он решил продемонстрировать новый подход. Жанр собственной картины Баранов определяет как «смесь неонуара с военным фильмом».

«В нашем фильме интересно то, что мы очень долго не понимаем суть происходящего, саспенс строится на отсутствии врага. Поэтому в первых кадрах, условно говоря, мы не увидим зомби. Это был интересный трюк: при отсутствии явного врага создать на экране экшн, ощущение того, что постоянно что-то происходит», — пояснил режиссёр.