«Меня всегда очаровывали фантастические миры»: Майк Шинода о вдохновении и работе над музыкой к российскому фильму

21 ноября в российский прокат выходит фантастический триллер «Аванпост» от режиссёра кинотрилогии «Гоголь» Егора Баранова. Саундтрек к картине — композицию fine — написал один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода. В эксклюзивном интервью RT музыкант рассказал, чем его привлекло сотрудничество с российскими кинематографистами и чем отличается процесс создания саундтрека от написания обычной песни. Кроме того, Шинода объяснил, почему бы не стал сниматься в кино и какие фильмы нравятся ему самому.

— В прошлом вы уже писали музыку для фильмов, но «Аванпост» — ваш первый опыт работы с российским режиссёром. Прежде вы видели какие-то русские фильмы? Современные или советскую классику?

— Хороший вопрос. Обычно при просмотре фильма я не задумываюсь над тем, в какой стране он был снят. Если я и смотрел что-то на русском с английскими субтитрами, то прямо сейчас ничего не вспоминается. Это возможно, но точно сказать не могу.

— Как вам кино? Вы будете смотреть полную версию или, возможно, уже её видели?

— Я не видел окончательный вариант картины, только черновую версию монтажа, которую мне отправили режиссёр со своей командой, когда обратились с просьбой написать песню.

Мне очень понравилось! Фильм показался мне по-настоящему захватывающим и провокационным. С одной стороны, это увлекательный научно-фантастический триллер, но он также затрагивает этические вопросы и вопросы о природе человека.

Для меня это крайне важный элемент подобных картин — он добавляет им глубины.

— По вашему мнению, «Аванпост» похож на американские научно-фантастические ленты или это нечто совершенно иное? Лично вам нравятся такие фильмы?

— Я их обожаю. Есть жанры, к которым я питаю, можно сказать, особенную слабость. Я люблю аниме, научную фантастику и фильмы о супергероях. Думаю, меня всегда очаровывали фантастические миры, изображённые в этих произведениях.

Когда я смотрел «Аванпост», мне вспомнилась замечательная картина — «Дитя человеческое» (лента Альфонсо Куарона Children of Men. — RT). Это совершенно другой фильм, но его действие тоже разворачивается в антиутопическом будущем. И там тоже задаются провокационные, смелые и важные вопросы о человеческой природе. Но, конечно, если идёшь смотреть фильм в кинотеатр, в первую очередь хочется увидеть крепкую историю, которая заставляет забыть о реальности и с головой погрузиться в созданный режиссёром мир.

«Аванпост» — увлекательный фильм. Он меня вдохновил. Когда со мной связались и предложили написать трек к нему, я поначалу отнёсся к этому скептически. Прочитав электронное письмо, подумал: «Не знаю, хочу ли за это браться. Наверное, нет». Но после просмотра фильма передумал — вообще-то, он мне очень понравился.

— То есть, настроены вы были скептически, верно?

— Подход к творческому проекту у меня обычно далеко не из какого-то расчёта... не знаю, как бы это лучше сформулировать. Мне нравится подходить к написанию композиции исключительно творчески, чем-нибудь вдохновившись.

Пишу ли я музыку или текст, как правило, мне нравится, когда они зарождаются у меня внутри, носят личный характер, ведь тогда это вызывает эмоциональный отклик. Иначе он не возникнет. Но данный случай, можно сказать, редкость: картина навеяла мне какие-то мысли и в приятном смысле меня удивила.

— Сложно ли сочинять композицию к фильму? Отличается ли этот процесс от создания обычной песни?

— Отличается в корне. Повторюсь: обычно, создавая песню для альбома, я опираюсь исключительно на что-то глубоко личное, на отзвуки каких-либо других творческих идей и источников вдохновения.

Много лет назад я писал музыку к фильму «Рейд» (лента Гарета Эванса The Raid: Redemption. — RT), но тогда наша работа в большей степени носила совместный характер. Вся музыка была навеяна визуальным рядом киноленты. К тому же, я отсылал свои композиции своему напарнику по этому проекту — Джозефу Трапанезе (американский композитор и аранжировщик. — RT). Мы вдвоём писали музыку, а затем её прослушивал режиссёр.

Он предоставил нам огромную свободу для творчества. Мы работали очень сплочённо — все старались создать звуковое сопровождение, которое бы усиливало или дополняло действие на экране. По-моему, эти два подхода — как два противоположных полюса, но такие треки, как fine, — это некий компромисс. В процессе работы над ним я самостоятельно принимал все творческие решения, но вдохновение черпал в видеоряде картины. Можно провести аналогию с книгой и её аннотацией на задней обложке: книгу можно сравнить с произведением режиссёра, а её аннотацию — с написанным мной треком.

Я старался создать композицию, которая бы вызвала у людей определённые чувства. Это не буквальное изложение киносюжета, но задача музыки — передать выжимку эмоций, которые зритель должен испытывать при просмотре картины на большом экране.

И желательно, чтобы она не выдавала поворотов сюжета, а лишь настраивала на нужный лад.

— Довелось ли вам в ходе работы над саудтреком к фильму тесно сотрудничать с его композитором — Райаном Оттером? В целом вы написали лишь одну песню или же работали с Оттером и над другими частями саундтрека?

— Знаете, мне бы очень этого хотелось. Но у нас просто не было на это времени, поэтому не довелось. Если не ошибаюсь, Егор упоминал, что в фильме есть по крайней мере одно место, для которого на основе музыкальных элементов моей песни создали новую мелодию. Итогового варианта я не слышал, но дал им на это добро.

Майк Шинода

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© Okla Michal/CTK

Мне показалось, что когда Егор обратился ко мне с просьбой позволить кому-то другому «обыграть» мою мелодию, он немного волновался. Вообще в работе над кинопроектами я обычно на это соглашаюсь, но мне всегда хочется послушать, что получилось в итоге. Я открыт к подобным экспериментам: выходит своего рода ремикс. По крайне мере, мне так кажется.

В целом такая работа мне действительно по душе: мне нравится брать за основу свои же относительно известные треки. Это сродни созданию ремиксов или варьированию эмоциональной окраски мелодий, которые должны сопровождать те или иные сцены. Для меня это совершенно естественная часть процесса.

Я ориентируюсь на, то, как многие известнейшие композиторы изменяют музыкальную тему на протяжении всего фильма. Взять, к примеру, Джона Уильямса (американский композитор, создавший музыку к киноэпопеям «Гарри Поттер» и «Звёздные войны». — RT), который мотив, связанный с одним персонажем, по ходу ленты может представлять либо в новой тональности, либо в другом темпе и с другими эмоциями. И это один из эффективных художественных приёмов, как палитра для художника.

— Видите ли вы себя в кино в качестве актёра или даже режиссёра?

— Едва ли. Я доволен тем, что занимаюсь музыкой. Не то, чтобы у меня не было каких-то творческих идей, но я считаю, что режиссура — это отдельный вид искусства и, чтобы работать в этой сфере качественно, нужно жить и дышать этим непрерывно. А я на данном этапе занят другими вещами.

— Ваш новый клип на песню World’s on Fire выполнен в стиле аниме. Вам довелось поработать над ним в качестве художника?

— Основой для него стали мои планшетные зарисовки. А потом у меня в голове родился и весь сюжет. Я кое с кем всем этим поделился, и так начался процесс создания.

Работа шла очень быстро, бюджет у нас был довольно ограниченный, так что клип нужно было сделать достаточно простым. Но я доволен результатом: изначальный замысел нашёл удачное отражение. Мне полюбились персонажи, и с тех пор я часто их рисую. Работать над ним было здорово.

Я вырос на аниме и видеоиграх. Достаточно вспомнить такие вещи, как Mega Man или Metroid на самой первой Nintendo, и таких анимационных персонажей, как Astro Boy или даже, такие аниме, как Akira. Всё это находит своё отражение в подобных проектах.

— Ваша жена Анна — писательница. Вдохновляете ли вы друг друга на создание своих работ? Есть ли у вас песни, основанные на сюжетах Анны и наоборот?

— Пока что нет. Разумеется, мы показываем друг другу работы, которыми гордимся. Анна прослушивает мои композиции раньше остальных, а я читаю её произведения, когда они ей кажутся завершёнными. Но, что забавно, свои работы она показывает другим раньше, чем мне.

Как я понимаю, дело в специфике писательского мастерства. Первые наброски бывают очень неровными, и иногда, поставив точку, она ещё не до конца понимает, что именно вышло из-под её пера. Это словно история без сюжета, и по мере внесения корректировок она заполняется деталями. Поэтому Анна ждёт момента, когда отдельная сюжетная линия или сюжет в целом станут более связными, и только потом показывает что-то мне. Для неё очень важно внимание к деталям. После выхода первой книги она прорабатывает множество сюжетов, и это здорово. Сейчас она пишет просто потрясающую историю.