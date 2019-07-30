Три работы, двое детей и одна ипотека: как Анна Михалкова переживала развод в комедии — призёре «Кинотавра»

27 июля в рамках международного фестиваля Strelka Film Festival by Okko состоялась московская премьера комедии «Давай разведёмся» — первого полнометражного фильма сценариста Анны Пармас. Ранее картина приняла участие в конкурсной программе «Кинотавра», где получила награды за режиссёрский дебют и лучший сценарий, а также почётный приз зрительских симпатий. По сюжету мать двоих детей (Анна Михалкова) пытается пережить развод, попутно трудясь на трёх работах и выплачивая ипотеку. RT рассказывает, почему «Давай разведёмся» — не столько о расставании, сколько о преодолении личных страхов и комплексов.

О зрительском успехе комедии «Давай разведёмся» — первой полнометражной режиссёрской работы сценариста и клипмейкера Анны Пармас — можно будет говорить только в конце года (в российский прокат картина выйдет 21 ноября). А вот одобрение со стороны критиков лента уже заслужила: она попала в конкурс «Кинотавра», получила награды за режиссёрский дебют, сценарий и вдобавок ценный приз зрительских симпатий.

В фильме снялись Антон Филипенко, наиболее известный по роли в клипе «Экстаз» группы «Ленинград» (он играет того самого Стаса, который «просто космос»), Светлана Камынина (Анастасия Кисегач из сериала «Интерны»), Максим Лагашкин (сериал «БИХЭППИ», «Аритмия») и Фёдор Лавров (сериал «Деньги»). Главную роль исполнила Анна Михалкова.

Героиня Михалковой Маша — замужняя женщина за тридцать, мать двоих детей. Она работает с утра до ночи, содержит семью и платит ипотеку. Её супруг Миша (Антон Филипенко) сидит с маленькими детьми, готовит ужин, убирает дом. Мы не знаем, какие отношения были между героями в прошлом, но сейчас брак для них — привычка, страсти в нём давно уже нет.

Не вполне обычное распределение ролей в семье приводит к тому, что Маша отдаляется от детей и всё больше погружается в работу. Во время семейного ужина Маша может по телефону расспрашивать пациенток про менструацию (она гинеколог) и выражать большую озабоченность планированием бюджета на следующий месяц, нежели свежестью разлитого детям кефира. Миша полагает, что мать из Маши — так себе. Впрочем, как и жена: в какой-то момент Маша случайно узнаёт, что у мужа есть любовница. Собственно, с этого момента героиня начинает переосмысливать свою жизнь и роль, которую в ней играют дети и супруг.

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«Ты не должна была его отпускать! Должна была на пороге лечь!.. Правильно, что он от тебя ушёл. Как жить с такой истеричкой?» — говорит мама Маши, пока дочь пытается прийти в себя после пережитого шока.

Подруга (Светлана Камынина) разливает крепкий алкоголь в баночки для анализов (дело происходит в больнице): «Наконец-то я могу тебе это сказать: говно твой Миша».

А вот уже Мишу отчитывает его друг (Максим Лагашкин): «Ты почему от жены ушёл?.. А честно бросать жену после стольких лет брака?»

Никто из второстепенных героев не задаётся вопросом: а может быть, всё идёт как надо? Вдруг пришло время перестать держаться за то, чего уже нет, и помочь друг другу двигаться дальше?

Маша тратит один день на переживание всего спектра эмоций — от шока до принятия — и заканчивает пьяной просьбой к мужу: не слушать аудиосообщения, присланные ему в течение дня. Гораздо больше времени у героини уходит на то, чтобы отпустить Мишу и научиться получать удовольствие от простых вещей: поедания мороженого с детьми или похода в бассейн.

Самодостаточная на первый взгляд Маша в какой-то момент перестаёт скрывать ранимость и желание быть услышанной и понятой. Да, она работает на трёх работах, всегда сама водит красный семейный Ford и пытается вернуть мужа с таким же энтузиазмом, с каким взваливает на себя новые обязанности в больнице. Но ей, как и другим женщинам, нужно чувствовать, что она желанна и любима, что её понимают и ценят.

Маша кидается из одной крайности в другую и проживает ряд забавных ситуаций, но в конце ей всё же удаётся достичь внутреннего спокойствия и гармонии. Этот мощный, но ненавязчивый феминистический посыл уводит зрителя от развода как «проблемы» и приводит к пониманию простой истины: нужно меньше жить по привычке, по инерции — больше задумываться о себе и своих желаниях.

© kinopoisk.ru

Пока героиня Михалковой совершает ряд идиотских поступков в отчаянном порыве вернуть мужа, Миша наслаждается обществом любовницы и пытается найти работу. Вначале Миша кажется страшно слабохарактерным, но постепенно зрители понимают: и он способен на поступок. В конце концов, не всем же горы сворачивать!

Герои Пармас традиционно не делятся на хороших или плохих, сильных или слабых, жертв или абьюзеров. Всеобщие симпатии, очевидно, будут на стороне Маши, однако вряд ли у кого-то возникнет желание навлечь на голову изменника кармическое возмездие, скорее — пожелать герою удачи в новом деле.

Стоит отметить, что актёрский дуэт Михалковой и Филипенко получился безукоризненным. В какой-то момент становится понятно, почему пути этих людей неминуемо должны были разойтись.

Михалкова убедительна как в амплуа железной леди, так и в образе растерянной женщины с отчаянием в глазах и книгой «Как легко пережить развод» на коленях. Филипенко же настолько вжился в роль человека, склонного прогибаться под обстоятельства и чужие желания, что едва ли в нём удастся распознать красавчика Стаса из клипа. Перемены налицо (в прямом смысле): для роли актёр носил катастрофически немодные усы, набрал вес и будто стал на десять лет старше.

«Давай разведёмся» — история не о том, как женщина вернёт мужа в семью и они снова заживут долго и счастливо. А о том, что женское счастье заключается не в наличие или отсутствии рядом мужчины —так, может быть, не стоит пытаться жить вместе только из-за ипотеки или нежелания вызвать чьи-то пересудов. И хотя от Пармас можно ожидать более тонкого юмора, менее приевшихся шуток и сцен «с участием» крепкого алкоголя, фильм смотрится на одном дыхании. Вот она, правильная комедия: тема довольно болезненная, а наблюдать за метаморфозами героев интересно и весело.