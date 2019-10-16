Выше нормы: синоптики анонсировали тёплый ноябрь в европейской части России

В Гидрометцентре РФ сообщили, что на большей территории европейской части России температура в ноябре будет превышать норму. В Сибири температура будет ниже климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил RT, что точных цифр синоптики пока не приводят, а могут наблюдать лишь общую тенденцию. Что касается предстоящей недели, то ожидается, что температура будет выше нормы на 5—6 °С.

Синоптики сделали долгосрочный прогноз на ноябрь. Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в интервью «Российской газете» рассказала, что температурные показатели будут превышать норму в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.

Столбики термометров поднимутся на один градус и более выше нормы в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми. Повышенные температуры также возможны на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, а также на побережье Якутии, Приморского и Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке.

Как сообщила Паршина, в Москве ноябрь также будет теплее обычного.

Ранее сообщалось, что в Москве были зафиксированы первые осенние заморозки. В ночь на среду, 16 октября, на базовой метеостанции на ВДНХ температура воздуха составила -0,3 °С.

Точность прогноза

Комментируя прогноз коллеги, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT пояснил, что все долгосрочные прогнозы достаточно общие. По его словам, в октябре нельзя с точностью на 100% говорить о том, каким будет ноябрь.

«Это тот случай, когда подробности синоптики не рассказывают не потому, что не выдают тайну. Дело в том, что в долгосрочных прогнозах не существует подробностей, детализация существует в кратких и средних срочных прогнозах... Объектом прогноза являются фоновые характеристики: температура выше нормы. Насколько выше нормы — неизвестно. Успешность прогноза составляет около двух третей, не 95%, как на завтра», — сказал Вильфанд.

По его словам, такие детали, как осадки и их интенсивность, давление, можно узнать только из краткосрочного прогноза метеорологов, который даётся обычно на неделю. Более длительные же прогнозы могут быть полезны для узких специалистов: работников ЖКХ, экономистов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что вероятность прогноза на ноябрь пока не выше 67%.

АГН «Москва»

Тенденция на потепление

Метеоролог также отметил, что превышение среднемесячных показателей стоит ожидать практически всем жителям европейской части России. В ближайшую неделю превышение будет составлять 5—6 °С.

«Это очень большая величина, это означает, что по температуре мы будем примерно в третьей декаде сентября, а не в третьей декаде октября. На месяц погода отстаёт», — подчеркнул Вильфанд.

Говоря об общей тенденции на потепление, синоптик также отметил, что в прошлом году первая половина осени тоже была достаточно тёплой. По его словам, первые три недели сентября были практически летними. В октябре также отмечалось превышение температурной нормы.

Также по теме Температурные колебания: синоптики рассказали о погоде в Москве и области на этой неделе После небольшого потепления в начале недели температура в Москве и области незначительно понизится. В среду ожидается около +8...+10...

«Это не значит, что так будет всегда. Погода очень изменчива: в 2016 году был очень холодный октябрь, в конце октября выпал снег. Есть глобальный тренд, который говорит о том, что постепенно теплеет. Это очень эволюционный тренд, а на этом фоне очень большой размах амплитуды изменения. Может быть и тепло, и холодно, но если усреднить, то тренд потепления существует», — отметил Вильфанд.

Однако в некоторых регионах показатели могут быть ниже нормы, заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Так, прохладнее обычного в этом ноябре может быть на юге центральной части России — в Краснодарском крае и на южном берегу Крыма. В Сибири в общем показатели будут близки к норме, но в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии возможны пониженные температуры.

В Западной Сибири после небывалого тепла уже началось похолодание. На погоду начинает оказывать влияние циклон, приближающийся с юга Урала. Прогнозируется дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают, что «осадки могут быть настолько сильными, что сможет образоваться временный снежный покров», отмечается на сайте Гидрометцентра.