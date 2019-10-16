В Москве зафиксированы первые осенние заморозки

Первые осенние заморозки зафиксированы в Москве, температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ в ночь на среду, 16 октября, опустилась до -0,3 °С.

«В течение дня вторника и в ночь на понедельник температура плавно понижалась и опустилась до -0,3 °С. Это первые заморозки, зафиксированные на территории Москвы с начала осени», — сообщили Интерфаксу в метеобюро Москвы и области.

Там отметили, что прежний температурный минимум осени был зафиксирован 8 октября и составил +0,4 °С.

По словам собеседника агентства, в Подмосковье в большинстве районов минувшей ночью также отмечены заморозки.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде на этой неделе.