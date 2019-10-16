Температурные колебания: синоптики рассказали о погоде в Москве и области на этой неделе

После небольшого потепления в начале недели температура в Москве и области незначительно понизится. В среду ожидается около +8...+10 °С. Как поясняют синоптики, подобные колебания будут продолжаться в течение всей недели. Столбики термометров будут то подниматься, то опускаться на 5-6 градусов. Смена холодных и тёплых воздушных масс приведёт к переменам давления.

По прогнозу Гидрометцентра России, 16 октября в Москве установится облачная погода с пояснениями, при этом осадков не ожидается. Воздух прогреется до +8...+10 °С. Ночью же температура опустится незначительно — до +6...+8 °С.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4—9 м/с. Ранее в столице был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение касалось 14-15 октября.

Кроме того, синоптики предупреждают о высоком атмосферном давлении. По данным Гидрометцентра, в течение дня оно составит 755 мм ртутного столба, к ночи опустится до 749 мм ртутного столба. Ранее в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщал, что атмосферное давление превысит норму на 8-9 миллиметров.

«В атмосфере над столичным регионом будет взаимодействие двух воздушных масс: на севере, северо-востоке — прохладные, а на юге, юго-западе — тёплые воздушные массы. Сейчас тёплые отступают и на их место приходят прохладные, местами где-то может пройти кратковременный дождь», — сообщил специалист.

В Гидрометцентре отметили, что текущие показатели атмосферного давления несильно отклоняются от нормы, однако «их колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, которым следует позаботится о своем здоровье».

Смена давления и температур

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с RT пояснила, что смены тёплых и холодных воздушных масс обычно сопровождаются и сменой давления. По её словам, ночь с 14 на 15 октября была нехарактерно тёплой — воздух прогрелся до +18 °С.

«(14 октября. — RT) была очень тёплая ночь, вечером в 21:00 температура была +18,2 °С, и потом она начала постепенно понижаться», — отметила Макарова.

По её словам, во вторник в Центральную часть России пришёл холодный фронт. Он стал причиной постепенного похолодания.

«Среда, 16 октября, в антициклоне без осадков, утром местами по области туман. Минимальная температура в Москве +1… +3 °С, по области -1… +4 °С. Днём в Москве +8… +10 °С, в Подмосковье +7… +12 °С. Ветер начнёт разворачиваться на южный, перед следующим циклоном начнётся падение атмосферного давления», — сказала главный специалист Гидрометцентра.

Начиная с четверга, погоду будет определять циклон. Москва будет находиться в тёплой его части, поэтому ожидается повышение температуры. В ночные часы будет уже не ниже +6… +8 °С. Днём воздух в столице, по оценке Марины Макаровой, прогреется до +14… +16 °С, возможен небольшой дождь.

Далее циклон начнёт сдвигаться. В пятницу, 18 октября, столица окажется в его тыловой части. Сохранится возможность дождей. Ветер ожидается умеренный. Днём столбики термометров поднимутся до +8… +10 °С, максимальные показатели по области не превысят +13 °С.

АГН «Москва»

Как отметила Макарова, к субботе вероятность небольших дождей сохранится, а температура немного повысится. Воскресным днём ожидается +15… +19 °С.

Выше климатической нормы

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, со своей стороны, подтвердила, что эффект от волны тёплого воздуха, которая пришла в столицу в начале недели, прекратится с приходом циклона.

«(14 октября. — RT) в Москве было +16...+18 °С. Ночь была очень тёплой, большую часть ночи температура была больше +14...+15 °С. Температура была выше климатической нормы в целом за сутки на 5-6 °С по Москве. Волна тёплого воздуха, к сожалению, она была кратковременной», — рассказал RT синоптик.

По оценке Московского метеобюро, предстоящей ночью столбики термометров в столице опустятся до +8 °С. Среда будет достаточно прохладной, средний показатель в дневные часы составит +10 °С, по области +7… +12 °С. В четверг, 17 октября, в столице ожидается небольшое потепление, термометры покажут около +12… +14 °С. В Подмосковье воздух может прогреться до +15 °С.

«Для середины октября это высокая температура. В последующие дни до 20 октября включительно преобладающая температура в ночные часы +2… +7 °С, в дневные часы +7… +12 °С. Фон температуры остаётся выше климатической нормы», — заключила Макарова.