Синоптики рассказали о самом тёплом дне на предстоящей неделе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве в ближайшую неделю.
Синоптики рассказали о самом тёплом дне на предстоящей неделе
  • РИА Новости

«У нас будет самый тёплый день в понедельник — температура будет в Москве днём до +15...+17 °С, по области от +14 до +18 °С. Понятно, что на юге и юго-западе  выше (температура. — RT), а на северо-востоке и на востоке — чуть попрохладнее», — рассказал Варакин. 

По его словам, в целом среднесуточная температура будет выше нормы на 3—4 °С.

«Вплоть до 20—23 октября мы не ждём перехода через ноль даже в ночные часы. На этой неделе среднесуточная температура составляет +5,5...+6 °С, и она постепенно будет уходить до +3 °С», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о том, что Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить