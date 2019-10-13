Синоптики рассказали о самом тёплом дне на предстоящей неделе

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве в ближайшую неделю.

«У нас будет самый тёплый день в понедельник — температура будет в Москве днём до +15...+17 °С, по области от +14 до +18 °С. Понятно, что на юге и юго-западе выше (температура. — RT), а на северо-востоке и на востоке — чуть попрохладнее», — рассказал Варакин.

По его словам, в целом среднесуточная температура будет выше нормы на 3—4 °С.

«Вплоть до 20—23 октября мы не ждём перехода через ноль даже в ночные часы. На этой неделе среднесуточная температура составляет +5,5...+6 °С, и она постепенно будет уходить до +3 °С», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о том, что Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 °С.