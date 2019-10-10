Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшее время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве в течение ближайшей недели.

Вильфанд объяснил, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую «сезонную эпоху».

«По синоптическим представлениям существует период, который называется «предзимье», он длится в течение двух месяцев до 20 декабря. Это подготовка к зиме... Когда же стоит ждать тепла и солнца? Очевидно, примерно через полгода», — рассказал синоптик.

Он отметил, что из-за специфики погодных условий разница температур в течение суток будет несущественной.

«Мы ожидаем, что завтра ночью +7...+9 °С. Это тёплая ночь. Дневная температура в пятницу в диапазоне +10...+12 °С. Суточный ход не очень хорошо выражен, потому что облачная погода, различия между ночью и днём не очень большие», — сообщил Вильфанд.

В течение последних дней недели, по словам метеоролога, данная тенденция сохранится.

«Примерно такая же погода и в субботу по температуре (ночью +7...+9 °С, днём +10...+12 °С). Опять восстанавливается дождливая погода, будет скучновато: серая погода, низкие облака, но тепло... В воскресенье ещё теплее: +8...+10 °С ночью, +11...+13 °С днём... Будет показываться солнце, дождь тоже будет небольшой с перерывами», — сообщил Вильфанд.

Специалист назвал текущую неделю последней тёплой неделей осени, напомнив, что среднесуточная температура на 2—4 °С выше климатической нормы.

«На этой неделе очень необычная погода. Это будет последний всплеск тепла... Нужно готовиться к предзимью. Дальше начинается понижение температуры, хотя осадков станет гораздо меньше», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 10 октября ожидается до +11 °С.