Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. 

«В некоторых прогнозах к четвергу уже заметное понижение температуры: днём около 6—8 градусов, ночью — около 2, осень закончилась», — сказал он.

По его словам, 15 октября ожидается +11...+13 °С, а 16 октября — +9...+14 °С.

«Существует ещё один сезон, кроме осени, который называется предзимье», — сказал он. 

Вильфанд уточнил, что предзимье длится с середины октября по середину декабря. 

Ранее Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве в течение ближайшей недели.

Также издание «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС предупредило о сильном ветре в Новгородской области.

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