«Резкое понижение температуры»: синоптики предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе

Существенное похолодание ожидает жителей столичного региона с середины следующей недели. При этом синоптики предупредили, что снижение температуры произойдёт достаточно резко. По их словам, холод принесёт скандинавский антициклон. Из-за него температура воздуха днём не будет превышать +18 °С, а ночью ожидается не больше +7 °С. Более того, на востоке Подмосковья даже возможны первые заморозки.

Москвичей на следующей неделе ждёт существенное похолодание. Об этом заявили в Московском метеобюро. Отмечается, что столбики термометров резко пойдут вниз со среды, 28 августа. Причиной станет действие скандинавского антициклона. Столичный регион окажется в его восточной периферии, где циркулирует северный ветер.

«Сейчас у нас погоду определяет один антициклон, в нём циркулирует уже прогретый воздух. Он пришёл с территории Украины и Белоруссии. А вот следующий антициклон придёт к нам уже с северных широт, скорее всего, с севера Скандинавии. Мы будем находиться на его восточной периферии: это холодная периферия, поэтому с северным ветром к нам начнут поступать порции более холодного воздуха. И характер погоды к середине недели (к среде-четвергу) начнёт меняться», — рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, в понедельник, 26 августа, и во вторник, 27 августа, будет сохраняться комфортная температура воздуха: +20...+22 °С днём и +10...+12 °С ночью. А в среду уже будет наблюдаться резкий скачок вниз.

«Со второй половины дня среды начнётся резкое понижение температуры и в дневные, и в ночные часы. В результате не исключено, что к концу рабочей недели температура упадёт до +8...+10 °С, по области — до +4 °С. При такой ситуации в пониженных местах рельефа, поскольку дождей у нас не было и почва сухая, в травостое температура может быть и слабоотрицательная», — уточнила Позднякова.

Таким образом, синоптик не исключила, что на востоке Московской области возможны первые заморозки. «Но ничего экстраординарного в этом нет. Собственно говоря, время первых заморозков в Москве как раз приходится на последние числа августа», — отметила собеседница RT.

РИА Новости

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Её прогноз подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В среду температура опустится и действительно будет в зоне +15...+17 °C, а по области даже ниже. И ночи станут заметно холоднее, минимальные значения ночных температур будут ниже +10 °C. В четверг, 29 августа, прогнозируется, что температура окажется в диапазоне +3...+8 °C. Это говорит о том, что утром, собираясь на работу, москвичи будут находиться в «боевом режиме», — сказал он RT.

При этом Вильфанд подчеркнул, что ночь четверга станет самой холодной на неделе. Однако, по его словам, высокое атмосферное давление в целом избавит жителей столичного региона от осадков. Небольшой дождь может пройти только во вторник.

Бабьему лету быть

Холодная погода при этом надолго не задержится. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, предварительные расчёты говорят о возможном повышении температуры в первые дни сентября.

«Классическое бабье лето — это где-то после 14-го числа. Расчёты синоптиков, которые занимаются долгосрочными прогнозами, говорят, что сентябрь будет довольно тёплым. Скорее всего, тепло ещё вернётся. А вот в каких числах, пока сказать сложно», — в свою очередь заявила Татьяна Позднякова.

Как ранее пояснял RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, бабье лето — период в конце сентября, длящийся около недели и отличающийся повышенными по отношению к норме температурами.

Также по теме «Выше климатической нормы»: синоптики рассказали, сколько продлится тёплая погода в Москве После прохладного начала августа в столицу пришла хорошая погода. Вторник стал самым тёплым днём в столичном регионе с начала месяца...

«Имеется в виду вторая половина сентября, когда наблюдается высокое давление, антициклон, светит солнце и среднесуточная температура поднимается на пять-семь градусов. Это сухой и относительно тёплый период, но ночью всё равно возможны заморозки. Днём же бывает тепло и сухо», — говорил синоптик.

Августовская «оттепель»

Отмечается, что в нынешние выходные температура воздуха в Москве превысила климатическую норму. Так, в субботу, 24 августа, во второй половине дня фиксировали +22,9 °C, а в воскресенье, 25 августа, — +19,7 °C.

«В эти выходные температура была на два-три градуса выше нормы. В первой половине недели было довольно жарко, а затем погода стала, я бы сказал, «бархатной», когда нежарко, но комфортно. Почти не было ветра, было облачно, но облака не закрывали солнце», — сказал Вильфанд ТАСС.

По данным синоптиков, самым тёплым днём месяца стало 20 августа. Тогда температура воздуха в столице составляла +27 °С. Самой тёплой ночью назвали ночь на 22-е число. Температура не опускалась ниже +18,6 °С, а в центре столицы почти достигла отметки +20 °С.

В целом текущая неделя побаловала москвичей и жителей Подмосковья настоящим летним теплом, тогда как начало августа прошло под знаком холодов. При этом отмечалось, что 4 и 5 августа стали самыми «морозными» с 1948 года.