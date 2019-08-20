«Выше климатической нормы»: синоптики рассказали, сколько продлится тёплая погода в Москве

После прохладного начала августа в столицу пришла хорошая погода. Вторник стал самым тёплым днём в столичном регионе с начала месяца — температура достигла 27 °С. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют хороший прогрев воздуха, средняя температура в Москве будет превышать норму на 3—5 °С. После середины недели показатели будут медленно снижаться.

В ближайшие дни в Москве ожидается тёплая погода. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в столице будет превышать норму на 3—5 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что в Москву пришёл «не просто тёплый, а очень тёплый период для августа». Температурные показатели будут превышать норму на 4—6 °С. В дневные часы, по его словам, ожидается «переменная облачность и много солнца». Однако жаркая погода продлится не более трёх дней.

«Волна тепла — это ситуация, когда температура превышает норму на 5 °С и более, и продолжительность такого периода — более пяти дней. Сейчас будет три дня очень жаркой погоды, но это всё-таки не волна тепла, потому что продолжительность меньше», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что ближе к выходным температура снизится примерно на 7 °С, но всё равно будет превышать климатическую норму на 1—1,5 °С.

Самый тёплый день августа

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, со своей стороны, отметила, что зафиксированные накануне показатели стали самыми высокими в этом месяце.

По её словам, 20 августа температура воздуха в столице достигла +27 °С, что является максимальным показателем с начала месяца.

«Завтра (21 августа. — RT) воздух также хорошо прогреется, будет ещё теплее, градуса на полтора-два», — пояснила Позднякова в разговоре с RT.

Это обусловлено тем, что погоду определяет антициклон. Сейчас Московский регион находится на его периферии, затем центр антициклона сдвинется ближе к столице. Как отметила метеоролог, давление будет достаточно высоким — значит, облаков будет мало, это обеспечит хороший солнечный прогрев воздуха.

Характер погоды начнёт меняться с четверга. По прогнозу Московского метеобюро, столбики термометров 22 августа опустятся на несколько градусов. Показатели составят +24…+26 °С. В пятницу — ещё немного ниже: +22...+23 °С. Минимальная ночная температура останется на уровне +13…+15 °С. Как отметила Позднякова, эти показатели всё ещё превышают августовскую норму.

«Самая тёплая пятидневка будет именно последняя. Не исключено, что хороший прогноз продлится до конца месяца. Не исключено, что в последней пятидневке погода нас порадует теплом, то есть в Москве будет +22...+24 °С в дневные часы, а это выше климатической нормы градуса на два-три», — заключила синоптик.

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Во власти антициклонов

По оценке Гидрометцентра, даже небольшой дождь, который возможен в среду, не сможет сильно изменить температурную картину. Об этом RT рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По её словам, 21 августа в Московской области воздух прогреется до +27…+29 °С.

В четверг Подмосковье попадёт в гребень атмосферной волны. Как отметила синоптик, к столице «подойдёт атмосферный фронт, будет затекать более прохладный воздух». По области температура будет колебаться в пределах +21…+26 °С.

«Тенденция на некоторое понижение сохранится и до конца недели. В пятницу днём без осадков — +21…+23 °С. В субботу без осадков, показания термометров практически те же самые останутся, в воскресенье местами небольшой кратковременный дождь», — пояснила Макарова.

В южной же части Европейской России также будет господствовать антициклон, но субтропический. Он принесёт тепло с Ближнего Востока и из Саудовской Аравии. Ожидается сильная жара.

«На нашем юге среднесуточная температура будет превышать норму где-то на 8 °С — это Ставропольский край, Астраханская область. В южной половине Волгоградской области ожидается сильная жара, температура +40…+42 °С сегодня днём и до конца дня», — подчеркнула метеоролог.

Ранее в региональном МЧС предупредили, что температура в Ставропольском крае может достигнуть отметки +40 °С.

В степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, по прогнозу Гидрометцентра, с 20 по 22 августа ожидается жара с температурой до +38 °С. В этот же период в северных районах Ингушетии, а также в северных и центральных районах Чеченской Республики столбики термометров поднимутся до +40…+41 °С.