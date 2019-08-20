В Москве 20 августа ожидается до +28°С

Короткая ссылка
В Москве во вторник, 20 августа, ожидается до +28°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура в столице составит +26°C...+28°C.

Ожидается переменная облачность, без осадков. 

Ветер южный до 8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возвращении лета в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить