В Москве 20 августа ожидается до +28°С

В Москве во вторник, 20 августа, ожидается до +28°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура в столице составит +26°C...+28°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный до 8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возвращении лета в Москву.