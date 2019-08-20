В Москве 20 августа ожидается до +28°С
По прогнозам синоптиков, днём температура в столице составит +26°C...+28°C.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер южный до 8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возвращении лета в Москву.