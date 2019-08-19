В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

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Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
  • РИА Новости

«Неделя совершенно комфортная, температура в центре европейской территории России на 4—5 градусов выше нормы. Очень тёплая погода, о чём и говорит приближение к 30-градусной отметке», — сказал он.

Как отмечается, во вторник, 20 августа, ожидается +26...+28 °С, в среду — +27...+29 °С.

Дожди возможны, но лишь небольшие и кратковременные. Подчёркивается, что тепло в Москве связано с «отрогом» высокого давления, который обеспечивает приток тёплых воздушных масс.

По словам синоптика, подобная ситуация называлась бы классическим бабьим летом, если бы такое произошло в сентябре.

В четверг ожидается до +24...+26 °С, в пятницу — +18...+23 °С.

В выходные показатели термометров ещё на градус снизятся — до +17...+22 °С.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москву к началу недели вернётся летнее тепло

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