«Бешеный подъём температурного фона»: москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

В Москву к началу следующей недели вернётся летнее тепло. Столбики термометров поднимутся до +27...+29 °С, а дожди прекратятся. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Однако синоптик предупредил, что сначала жителям столичного региона предстоит пережить наступление черноморского циклона. Из-за него в субботу вечером и в ночь на воскресенье может выпасть около трети месячной нормы осадков.

Лето возвращается в российскую столицу. К началу следующей недели температура воздуха поднимется выше +20 °С, а к середине недели перевалит за +26 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С понедельника, 19 августа, к нам начнёт возвращаться настоящее лето... Во вторник и среду не ожидается никаких осадков, будет много солнца и просто бешеный подъём температурного фона», — рассказал он RT.

По его прогнозу, 19 августа ночью ожидается +10...+15 °С, днём будет +21...+26 °С. Ночная температура 20 августа составит +11...+16 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +23...+28 °С. И уже в среду, 21 августа, дневное значение температуры может достигнуть почти +30 °С. При этом Тишковец предупредил, что в Москве воздух прогреется до +27...+29 °С.

«То есть не стоит говорить, что в Москву придёт 30-градусная жара. Ведь мы всегда имеем в виду срединное значение градации. Если я говорю +25...+30 °С, то в Москве это где-то +27...+29 °С. А +30 °С, может быть, и будет где-то, но с очень большой натяжкой», — уточнил синоптик.

Жаркая погода продержится в Москве всю неделю, пообещал специалист центра «Фобос». «Единственное, что в четверг, 22 августа, скользнёт холодный фронт и принесёт короткие ливни с грозами. Это собьёт температуру до +23...+28 °С. А в пятницу, субботу и воскресенье днём в среднем ожидается +19…+24 °С», — заметил он.

Пережить ливень

Однако чтобы «заслужить» приход тепла, москвичам придётся для начала пережить наступление черноморского циклона. Он может спровоцировать в столице выпадение большого количества осадков, добавил Евгений Тишковец.

«Сначала в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков в ближайшие сутки. Через столичный регион проляжет маршрут черноморского циклона, который принесёт с собой обильные дожди. Самая ненастная погода ожидается вечером в субботу, 17 августа, и в ночь на воскресенье, 18 августа. В общей сложности может выпасть 25—30 мм осадков, что более трети месячной нормы по августу», — рассказал собеседник RT.

По его словам, ослабевать дожди начнут днём в воскресенье, а к вечеру и вовсе прекратятся. «С наступлением следующей недели, в понедельник, инициатива уже перейдёт к скандинавскому антициклону», — резюмировал специалист «Фобоса».

РИА Новости

© Максим Блинов

В преддверии осени

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова согласилась с прогнозом своего коллеги. Однако, по её мнению, такие температуры могут задержаться и до десяти дней.

«Если бы такая погода была в начале лета, то можно было бы сказать, что да, всё лето впереди. А у нас, к сожалению, осень. Единственное, что можно сказать, сентябрь по предварительному прогнозу Гидрометцентра обещает быть тёплым. Поэтому не исключено, что такая тёплая погода задержится хотя бы дней на десять», — рассказала Позднякова RT.

Как напомнила специалист, в московском метеобюро ранее говорили, что первая половина августа будет холодной, а его вторая половина порадует теплом. «Холодная погода была связана с циклонами, которые приносили нам дожди и холодный воздух с северным ветром. Сейчас погоду будет определять западный антициклон, который принесёт нам тёплый воздух», — пояснила Татьяна Позднякова.

Более сдержанным в обещаниях оказался начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он выразил уверенность в том, что тепло вернётся в столицу только на три дня. Причём самые комфортные температуры будут наблюдаться на юге и юго-западе Подмосковья — в Серпухове, Кашире, Зарайске.

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«Уже в конце недели, особенно в субботу и воскресенье, опять похолодает, и температура будет чуть ниже нормы. В ночные часы ожидается около +15...+18 °С», — сказал Варакин RT.

Дождевая завеса

Отметим, что ещё на прошлой неделе синоптики предупреждали москвичей о «погодном мини-коллапсе». Его причиной называли приход атлантического циклона, из-за которого город и область должны были накрыть дожди. В связи с этим Гидрометцентр объявлял «жёлтый» уровень погодной опасности для столичного региона. Согласно прогностической карте метеослужбы, в столице предупреждение касалось грозы, а в области — грозы, дождя, тумана и ветра.

В целом же последние два летних месяца жителей центральной части России теплом не баловали. Как отмечали синоптики, температура для этого времени года ниже нормы на 7—9 °С и больше соответствует осенним показателям. Так, 4 и 5 августа и вовсе стали самыми холодными с 1948 года.

В июле же средняя температура воздуха в Москве составила +16,8 °С, что ниже климатической нормы почти на 1,5 °С. «Последний раз столь холодной середина лета была здесь в 1985 году», — указывалось в сообщении на сайте Гидрометцентра России.