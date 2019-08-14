Температурный максимум: синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

На этой неделе температурные показатели в ряде регионов России приблизятся к рекордным отметкам. По данным Гидрометцентра, в некоторых областях Центральной России ожидается до +34 градусов тепла, в Крыму — до +36 °С. В столице погода будет не такой жаркой, но соответствующей климатической норме августа. Жителям Москвы этим летом жары ждать не стоит, добавляют синоптики.

По прогнозам синоптиков, в Центральный федеральный округ в ближайшие дни вернётся настоящая летняя жара. Как заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, в Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье ожидается до +34 °С. В более южных областях температура будет ещё выше: в Крыму к выходным ожидается +36 °С. Эти температуры близки к абсолютным максимумам середины августа.

В столице же в среду, 14 августа, установилась хорошая летняя погода. Воздух в течение дня прогревался до +23...+25 °С, осадков не ожидается. Ветер практически не ощущается, средняя его скорость 3—8 м/c. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в Москву вернётся летняя погода с температурой воздуха до +20...+25 °С. Давление стабилизируется. Ночи не будут холодными: столбики термометров не опустятся ниже +14...+15 °С. При этом специалист отметил, что в столице на неделе ожидаются осадки и грозы. Температура вернётся к климатической норме, а затем превысит её на 2—4 °С, а местами и на 6 °С.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, со своей стороны, отметила, что в Москве жаркой погоды до конца лета уже не ожидается.

«На юге может быть, но в Москве точно нет. Никаких +30 °С мы не ждём. Этим летом жара нам больше не грозит», — приводит слова синоптика РИА Новости.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Температурный режим августа

В беседе с RT Волосюк пояснила, что в течение этой недели столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, что приведёт к неустойчивой погоде с высокой вероятностью осадков, хотя сильных проливных дождей ожидать не стоит.

«Что касается температуры, то температурный фон достаточно умерен. Впрочем, он будет соответствовать средним многолетним значениям, а в отдельные дни температура даже окажется немного выше климатической нормы», — отметила синоптик.

По прогнозу центра погоды «Фобос», в ночь на четверг к центральному региону с юго-запада подойдут дождевые облака, пройдут осадки, местами прогремят грозы. Но уже днём 15 августа фронтальный раздел сдвинется, вероятность дождей уменьшится. Ближе к воскресенью осадков практически не ожидается, солнце будет лучше прогревать воздух. Столбики термометров поднимутся до +24 °С.

«Это температурный режим более характерен для середины августа, к которой мы фактически приблизились», — подчеркнула Волосюк.

Юг же Центрального региона России накроет волна очень тёплого воздуха. В Центральном Черноземье дожди будут носить локальный кратковременный ливневый характер, поэтому солнца будет больше. По оценке метеоролога, «самые высокие температуры будут на берегах Дона, в Воронежской области вполне вероятно повышение показателей до +30…+33 °С». Но ближе к выходным туда сместятся дождевые облака из Московской области и сильная жара спадёт.

Как сообщили в Гидрометцентре, температурные показатели в Крыму будут близки к абсолютным максимумам. Днём столбики термометров покажут +30…+36 °С.

Рекордные же показатели составляют +37,4 °С. Именно эта температура была зафиксирована в Симферополе 14 августа в 2010 году.

Вид на Чернавский мост и левый берег в Воронеже.

РИА Новости

© Ульяна Соловьева

Небольшие дожди и тёплые ночи

Некоторое превышение нормы будет наблюдаться и в столице, но речь идёт, скорее, о ночных показателях. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила RT, что в тёмное время суток будет всё ещё тепло, что не совсем характерно для последнего месяца лета.

«Ночи останутся тёплыми, для августа — это высокая температура: минимальная в Москве +15…+17 °С, по области +12…+17 °С. Завтра днём, 15 августа, в городе +23…+25 °С, по области +20..+25 °С. Единственное, днём может усилиться ветер. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду», — сказала синоптик.

В пятницу, 16 августа, погода в Москве будет облачная с прояснениями и кратковременным дождём, ночная температура чуть понизится. Дневные показатели за счёт облаков составят +19…+21 °С, по области +18…+23 °С. К выходным ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +13…+15 °С, днём температура составит +19..+21 °С.

«Температурный фон и сам характер погоды вполне будет соответствовать середине августа. Так что можно сказать, что это настоящая летняя, но августовская погода. Показатели будут соответствовать календарю, а в отдельные дни температурный фон будет даже чуть выше климатической нормы», — заключила Позднякова.