Синоптики рассказали о возвращении летнего тепла в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что летняя погода с температурой воздуха до +20...+25 °С придёт в Москву на этой неделе.

«В Москву вернулось лето в августовском исполнении, не самое жаркое, но тем не менее. Давление наконец-то вернулось к нормальным значениям, поэтому переменная облачность в основном, а 14 и 15 августа температура достаточно высокая, в диапазоне +22...+25 °С. Ночью не холодно, температура не будет опускаться ниже +14...+15 °С, это вполне летние ночи», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

При этом он отметил, что в столице на неделе ожидаются осадки и грозы.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве в среду, 14 августа, ожидается до +25 °C.

Синоптики в беседе с RT заявили о нормализации погоды в Москве.