Синоптики сообщили о нормализации погоды в Москве

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в ближайшую неделю.
Синоптики сообщили о нормализации погоды в Москве
  • РИА Новости

«Сегодня и завтра мы будем находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается. Сегодня, 12 августа, воздух прогреется до +23 °C. Ночь будет относительно прохладной, потому что облаков будет мало, и температура в Москве опустится до +11...+13 °C. Утренние температуры становятся низкими, как и положено в августе. Завтра вечером, 13 августа, приблизится атмосферный фронт, циклон с запада, начнётся дождь, погода будет портиться, не исключена в вечерние часы гроза», — заявила синоптик.

Как отметила Позднякова, атмосферный фронт будет влиять на погоду и в ночь на среду, в связи с чем ожидаются кратковременные дожди. В последующие дни атмосферное давление будет расти, в четверг местами возможны кратковременные дожди, а в пятницу осадков не ожидается.

«К сожалению, в субботу ожидается ухудшение погоды. Увеличится облачность, пойдут кратковременные дожди. За счёт более облачной погоды и северно-восточного ветра дневная температура будет +20...+21 °C. Нормальная для августа погода ожидается на этой неделе», — подчеркнула Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в понедельник, 12 августа, ожидается до +22 °C.

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