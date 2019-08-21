Вильфанд: бабье лето будет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части России ожидает бабье лето в сентябре.

«По предварительным расчётам, в сентябре будет период бабьего лета. Это мы видим сейчас. Каким он будет, трудно сказать, но бабье лето будет», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

20 августа Вильфанд заявлял, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.