В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«У нас сейчас погода определяется западно-восточным переносом и волнами, которые в нём существуют. Сейчас мы попали в гребень западной волны — это сухой воздух, это значит, что мало облаков, более тёплая воздушная масса, и она ещё продолжает прогреваться, поэтому температура у нас превышает норму где-то на пять градусов», — рассказала Макарова.

Синоптик отметила, что завтра воздух прогреется до +27…+29 °С, однако начиная с четверга погода начнёт меняться.

«Мы попадём в гребень атмосферной волны. Более прохладный воздух будет затекать, подойдёт атмосферный фронт, в его зоне может местами пройти небольшой дождь. Днём в четверг тепло будет более скромным: +24…+26°С, в Подмосковье — +21…+26°С. Тенденция на некоторое понижение сохранится и до конца недели», — отметила метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили о том, что в Москве во вторник, 20 августа, ожидается до +28 °С.

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