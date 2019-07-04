«Будет казаться, что лето кончилось»: какая погода установится в Москве в выходные

Температура в Москве продолжит опускаться, к концу недели в столичный регион придут сильные дожди. По оценке главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, погода будет больше напоминать сентябрьскую, нежели июльскую. Синоптики ожидают, что летнее тепло вернётся в город лишь в середине месяца.

В четверг, 4 июля, воздух прогрелся до +17…+19°С, вечером возможен дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+10°С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Кроме того, синоптики прогнозируют ветер скоростью 6—11 м/c, местами с порывами 13—18 м/c.

Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве в течение всего дня. В ведомстве порекомендовали горожанам парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В экстренные службы начали поступать сообщения о падении деревьев. На востоке Москвы дерево упало на детскую площадку. По данным ТАСС, в результате инцидента погиб ребёнок.

«В Гольяновском проезде от порывов ветра дерево упало на ребёнка на детской площадке. Он скончался», — сообщает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего ребёнка и призвал жителей города быть осторожней.

«В Москве от урагана погиб ребёнок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице — критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны», — написал Собянин в Twitter.

Ранее сообщалось также, что ещё одно дерево упало на проезжую часть Кутузовского проспекта. На некоторое время было перекрыто движение по четырём полосам в сторону области.

«Тепло вернётся после середины июля»

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT подтвердил, что в Москве второй день подряд наблюдается сильный ветер с порывами до 14—19 м/с.

«Для мегаполиса всё, что более 15 м/с является штормовым ветром. Соответственно, в этой ситуации возможны падения слабо закреплённых конструкций, дряхлых деревьев и веток», — пояснил он.

Специалист отметил, что из-за сильного ветра температура будет казаться на несколько градусов ниже.

При этом количество осадков, по оценке синоптика, можно назвать умеренным — «никаких подтоплений или экстремального количества воды не ожидается». На выходных столицу накроют дожди, а температура опустится.

«Ближе к выходным и в выходные москвичей ожидает не только ветреная погода, но и хорошие обложные дожди. Температура продолжит медленно-медленно понижаться. В прогнозе холод, дожди и низкое атмосферное давление», — отметил Тишковец.

Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве

РИА Новости

© Максим Блинов

Как полагает метеоролог, в ближайшие десять дней жаркой погоды в столице ожидать не стоит.

«Я не вижу летнего тепла до середины месяца. Возможно, тепло вернётся после середины июля. На этих выходных мы достигнем «холодного дна», потом температура начнёт медленно-медленно расти, еле-еле выбираться за +20 °С. Для июля это достаточно прохладная погода. Более-менее тёплая погода просматривается во второй части июля», — заключил главный специалист центра погоды «Фобос».

«Дожди, ветер, низкая температура»

Ветреная погода в четверг в столице сохранится по меньшей мере до 21:00. Об этом RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В течение ночи ветер стихнет и станет менее порывистым. Кроме того, по её словам, «никаких опасностей от осадков ожидать не стоит».

В конце недели, по её словам, многие погодные показатели будут соответствовать осенним нормам.

«Там уже будут сочетания трёх факторов. У нас (в Москве. — RT) будут и дожди, и порывистый ветер, и низкая для этого времени года температура воздуха. Она будет больше соответствовать концу августа или первым числам сентября. Поэтому будет казаться, что лето уже кончилось. Возвращения летней погоды стоит ожидать только во второй половине июля», — пояснила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июле погода будет переменчивой, но в целом в пределах нормы. Тёплая погода установится в Центральной России, в том числе в Московском регионе, со второй декады июля.

В Санкт-Петербурге накануне прошли аномальные ливни. По данным синоптиков, дождь не прекращался в течение нескольких часов, а в пик непогоды за 20 минут выпало 22,3 мм осадков, местами выпал град. Некоторые части города оказались подтопленными.