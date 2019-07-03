Эксперт прокомментировал данные об изменчивости погоды в связи с глобальным потеплением

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается практически везде на территории России.

«Это, в общем-то, совершенная правда. Июнь был самым тёплым за весь период инструментальных наблюдений. Конечно, в первую очередь внесла лепту Европа с рекордными температурами, но и у нас температура была довольно высокой», — сказал Киселёв.

По его словам, изменения климата действительно приводят к тому, что учащаются всевозможные погодные аномалии. Как пояснил эксперт, это связано и с температурой, и с режимом осадков.

Киселёв добавил, что значительные изменения климата имеют целый комплекс причин.

Ранее Вильфанд сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде на текущей неделе.

Также, как передавало URA.RU, спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Курганской области.