В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, все они госпитализированы.

«В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет.

Отмечается, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Ранее МЧС России предупредило, что 3 июля местами на территории Москвы ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается практически везде на территории России.