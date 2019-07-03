В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

Короткая ссылка
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, все они госпитализированы.
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет.

Отмечается, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Ранее МЧС России предупредило, что 3 июля местами на территории Москвы ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. 

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается практически везде на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить