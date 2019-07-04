В Москве 4 июля ожидается до +19 °С

В Москве в четверг, 4 июля, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, температура в столице составит +17... +19 °С. Днём будет облачно с прояснениями, по области местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5—10 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/c. Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Москве госпитализированы четыре человека, включая ребёнка. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН прокомментировал заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что изменение климата приводит к учащению погодных аномалий на территории России.