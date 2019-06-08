«Аномальная погода»: в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. Среднесуточная температура превысит норму на 7—8 °С. Роспотребнадзор опубликовал ряд профилактических мер, которые помогут защититься от нежелательных последствий чрезмерно жаркой погоды. В ведомстве порекомендовали, как себя вести на улице и в транспорте, а также рассказали о выборе подходящей одежды, напитков и мест для отдыха.

В Москве и Подмосковье объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

В ближайшие дни среднесуточная температура превысит норму на семь-восемь градусов, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что в Центральном районе страны по-прежнему будет господствовать антициклон, который удержит «аномально жаркую погоду».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала ряд рекомендаций гражданам в связи с аномальной жарой, которая наблюдается в ряде регионов.

«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей», — отметили в ведомстве.

© Агентство городских новостей «Москва»

Такая погода способна привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, продолжили в Роспотребнадзоре. В связи с этим служба предложила гражданам соблюдать несколько профилактических мер.

Так, ведомство посоветовало ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физических нагрузки. Если выйти на улицу всё же требуется, следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.

При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание, в частности, при помощи вентилятора или кондиционера.

Пища и напитки

Роспотребнадзор подчеркнул, что в жару потребность организма в энергии снижается, и летом следует употреблять менее калорийную пищу. В ведомстве уточнили, что в жаркую погоду необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму: лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами.

Для поддержания иммунитета Роспотребнадзор рекомендует употребление фруктов и овощей. Перед едой эти продукты следует тщательно помыть водой.

При этом приём пищи лучше перенести на утро или вечер, отмечают в Роспотребнадзоре. Кроме того, важно строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения еды.

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Рекомендуется употреблять большое количество жидкости: около 1,5 литра в сутки. В качестве примеров подходящих напитков ведомство упомянуло чай, минеральную воду, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, а также отвары из сухофруктов.

Вместе с тем следует избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Из-за недостаточного потребления воды в жару люди «высыхают», рассказала в беседе с RT заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова.

«Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования, угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов», — сказала врач.

По её словам, жара действует на всех по-разному. У кого-то может снизиться давление, в связи с чем повышается риск обмороков. Также возможны солнечные перегревания.

© Агентство городских новостей «Москва»

Комнаты прохлады и водные процедуры

В ведомстве рассказали, что поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или перенести их на менее жаркую часть дня — утро или вечер. При посещении мест массового скопления людей следует выбирать локации, в которых хорошо обеспечивается кондиционирование воздуха.

На жару также обратили внимание в Центре организации дорожного движения Москвы. В ведомстве посоветовали не садиться за руль машины, мотоцикла или велосипеда в том случае, если на фоне погоды ощущается недомогание. Кроме того, ЦОДД настоятельно порекомендовал пить побольше жидкости, надевать одежду полегче и пользоваться головными уборами.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что внимательно следят за температурой. На ряде станций Московского центрального кольца начали раздавать воду.

Кроме того, в Москве начали работать около 300 комнат прохлады. Такие помещения появились в ряде столичных центров социального обслуживания, их филиалах и центрах помощи семье. Впервые они были открыты в 2010 году на фоне аномальной жары и ухудшения состояния воздуха.

В таких комнатах установлены кондиционеры и кулеры с водой, также есть телевизор и настольные игры. За сутки их могут посетить более 9 тысяч человек, отмечают в пресс-службе столичной мэрии.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, купание на открытом воздухе следует осуществлять только в тех местах, где это разрешено. Ранее в ведомстве сообщили, что приняли в эксплуатацию семь зон отдыха с купанием в Москве. Это пляжи «Левобережный» (САО), «Мещерское» (ЗАО), «Озеро Чёрное» (ВАО), «Озеро Школьное» (Зеленоград), «Серебряный бор — 2» (СЗАО), «Серебряный бор — 3» (СЗАО) и Тропарёво (ЗАО).

На водоёмах Москвы этим летом будут работать 15 собак-спасателей.

«Патрулировать столичные пляжи начали ньюфаундленды, золотистые ретриверы, бернские зенненхунды и большие швейцарские зенненхунды. Четвероногие помощники несут службу вместе с волонтерами по выходным в популярных местах отдыха у воды», — заявили в пресс-службе градоначальника.