«Аномальная погода»: в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары
- © Агентство городских новостей «Москва»
В Москве и Подмосковье объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.
В ближайшие дни среднесуточная температура превысит норму на семь-восемь градусов, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что в Центральном районе страны по-прежнему будет господствовать антициклон, который удержит «аномально жаркую погоду».
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала ряд рекомендаций гражданам в связи с аномальной жарой, которая наблюдается в ряде регионов.
«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей», — отметили в ведомстве.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Такая погода способна привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, продолжили в Роспотребнадзоре. В связи с этим служба предложила гражданам соблюдать несколько профилактических мер.
Так, ведомство посоветовало ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физических нагрузки. Если выйти на улицу всё же требуется, следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.
При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание, в частности, при помощи вентилятора или кондиционера.
Пища и напитки
Роспотребнадзор подчеркнул, что в жару потребность организма в энергии снижается, и летом следует употреблять менее калорийную пищу. В ведомстве уточнили, что в жаркую погоду необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму: лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами.
Для поддержания иммунитета Роспотребнадзор рекомендует употребление фруктов и овощей. Перед едой эти продукты следует тщательно помыть водой.
При этом приём пищи лучше перенести на утро или вечер, отмечают в Роспотребнадзоре. Кроме того, важно строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения еды.
Рекомендуется употреблять большое количество жидкости: около 1,5 литра в сутки. В качестве примеров подходящих напитков ведомство упомянуло чай, минеральную воду, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, а также отвары из сухофруктов.
Вместе с тем следует избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.
Из-за недостаточного потребления воды в жару люди «высыхают», рассказала в беседе с RT заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова.
«Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования, угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов», — сказала врач.
По её словам, жара действует на всех по-разному. У кого-то может снизиться давление, в связи с чем повышается риск обмороков. Также возможны солнечные перегревания.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Комнаты прохлады и водные процедуры
В ведомстве рассказали, что поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или перенести их на менее жаркую часть дня — утро или вечер. При посещении мест массового скопления людей следует выбирать локации, в которых хорошо обеспечивается кондиционирование воздуха.
На жару также обратили внимание в Центре организации дорожного движения Москвы. В ведомстве посоветовали не садиться за руль машины, мотоцикла или велосипеда в том случае, если на фоне погоды ощущается недомогание. Кроме того, ЦОДД настоятельно порекомендовал пить побольше жидкости, надевать одежду полегче и пользоваться головными уборами.
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что внимательно следят за температурой. На ряде станций Московского центрального кольца начали раздавать воду.
Кроме того, в Москве начали работать около 300 комнат прохлады. Такие помещения появились в ряде столичных центров социального обслуживания, их филиалах и центрах помощи семье. Впервые они были открыты в 2010 году на фоне аномальной жары и ухудшения состояния воздуха.
В таких комнатах установлены кондиционеры и кулеры с водой, также есть телевизор и настольные игры. За сутки их могут посетить более 9 тысяч человек, отмечают в пресс-службе столичной мэрии.
Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, купание на открытом воздухе следует осуществлять только в тех местах, где это разрешено. Ранее в ведомстве сообщили, что приняли в эксплуатацию семь зон отдыха с купанием в Москве. Это пляжи «Левобережный» (САО), «Мещерское» (ЗАО), «Озеро Чёрное» (ВАО), «Озеро Школьное» (Зеленоград), «Серебряный бор — 2» (СЗАО), «Серебряный бор — 3» (СЗАО) и Тропарёво (ЗАО).
На водоёмах Москвы этим летом будут работать 15 собак-спасателей.
«Патрулировать столичные пляжи начали ньюфаундленды, золотистые ретриверы, бернские зенненхунды и большие швейцарские зенненхунды. Четвероногие помощники несут службу вместе с волонтерами по выходным в популярных местах отдыха у воды», — заявили в пресс-службе градоначальника.