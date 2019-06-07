В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

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Температура воздуха на главной столичной метеостанции к 13:00 поднялась до +29,6 °С, заявили в пресс-службе метеобюро Москвы.
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Это максимум температуры с начала года, и воздух сегодня ещё прогреется на 1—2 градуса», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 °С.

Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила +29,3 °С.

В Москве и Московской области 7 июня был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.

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