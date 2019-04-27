«Отмечены аномалии»: Первый канал проверит результаты зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети»

Первый канал проведёт проверку результатов зрительского голосования в финале проекта «Голос. Дети». У участников, организаторов и поклонников шоу вызвал подозрение тот факт, что 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова со значительным отрывом опередила своих соперников. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев и один из наставников Валерий Меладзе поддержали решение канала.

В пятницу, 26 апреля, завершился шестой сезон вокального конкурса «Голос. Дети». Результат одного из самых популярных развлекательных шоу отечественного телевидения вызвал широкий резонанс среди пользователей соцсетей. В результате руководство Первого канала приняло решение о проверке итогов телефонного голосования.

Согласно решению зрителей, победу одержала Микелла Абрамова, исполнившая песню «Ты здесь» и набравшая 56,5% голосов. Она значительно опередила своих соперников Ержана Максима (27,9%) с композицией Adagio и Валерия Кузакова (15,6%), спевшего «Как молоды мы были».

«Во время финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», — цитирует РИА Новости пресс-службу телеканала.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что канал сообщит зрителям о результатах проверки. При этом на сайте канала уже опубликован протокол голосования, на котором видно, что за участника под номером 7 в общей сложности проголосовали более 145 тыс. человек.

«За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в «Голосе» системе подсчёта голосов», — указал Эрнст. — Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — заключил гендиректор Первого канала.

Наряду с этим из эфирной сетки Первого канала убрали документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте», посвящённый участникам шестого сезона. Его должны были показать в 10:15 мск 27 апреля. Аналогичные картины выходили в 2017 и 2018 годах на следующий день после финала.

Микелла Абрамова в ходе телепроекта выбыла из основного конкурса. Однако зрители помогли ей вернуться в состав участников. Позднее именно результаты смс-голосований позволили ей преодолеть финальные этапы проекта и одержать окончательную победу в шестом сезоне конкурса «Голос. Дети».

Возможно, столь активную поддержку зрителей Микелла Абрамова получила благодаря в том числе звёздам российского шоу-бизнеса. 10-летняя Микелла — дочь певицы Алсу, и многие известные личности, в частности Ольга Бузова и Филипп Киркоров, призывали голосовать за Абрамову в своих аккаунтах в соцсетях, где на них подписаны миллионы людей.

«Да, я поддерживала и буду поддерживать своих друзей вне зависимости от того, в какой профессии они работают, потому что именно для этого и существует дружба!» — указала певица Юлия Ковальчук, которая до выхода программы в эфир опубликовала пост с просьбой поддержать юную исполнительницу.

«Программа прошла, а осадок остался»

Свою точку зрения высказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев. По его мнению, если выяснится, что имели место какие-то махинации, следует «аннулировать результаты и сделать честный финал».

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что всё это честно, значит, это честно, а кому не нравится победитель — это их проблемы», — приводит РБК слова Нагиева.

Аналогичной позиции придерживается один из наставников проекта Валерий Меладзе. По его словам, пересмотр результатов — неблагодарное дело, но необходимое для того, чтобы развеять все сомнения.

«Программа «Голос» прошла, но осадок остался», — подчеркнул он.

В то же время занятный пост в своём Instagram разместила исполнительница Светлана Лобода, наставница победительницы проекта. Певица посвятила запись своим подопечным Нино Чеснер и Роберту Багратяну, разместив их фотографии. При этом нет никакого упоминания об Абрамовой, которая стала самым успешным участником шоу от её команды.

«Ситуация стала уроком»

По мнению телеведущей Даны Борисовой, скандал вокруг результатов шестого сезона «Голос. Дети» был ожидаем, поскольку в нём приняла участие дочь известной певицы.

«Участие дочери певицы Алсу в этом конкурсе стало неким вызовом. Можно было спрогнозировать такую ситуацию. Моя дочь тоже хорошо поёт и хотела бы принять участие, постоянно просит. Но для меня эта ситуация стала уроком», — сказала Борисова в разговоре с RT.

Между тем на сторону победительницы конкурса встала певица Валерия. Она считает, что дети известных родителей имеют право принимать участие в подобных проектах.

«Получается, если у детей известные родители, им нужно тихо сидеть дома? В данной ситуации я полностью встаю на защиту Микеллы. Она очень талантливая», — заключила она.

Валерия также отметила, что все три финалиста показали яркие выступления, но допускали небольшие ошибки.

«Я посмотрела выступления всех трёх финалистов и могу сказать, что это три очень ярких и разных молодых артиста... У Микеллы очень хорошая подача... Небольшие огрехи были у всех финалистов... Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха вокруг Микеллы. Я специально слушала её даже с некоторым предубеждением, но всё равно не услышала ничего такого, за что бедного ребёнка сейчас так осуждают», — заявила Валерия.