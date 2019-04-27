«Отмечены аномалии»: Первый канал проверит результаты зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети»

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Роман Шимаев, Анна Лушникова
Первый канал проведёт проверку результатов зрительского голосования в финале проекта «Голос. Дети». У участников, организаторов и поклонников шоу вызвал подозрение тот факт, что 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова со значительным отрывом опередила своих соперников. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев и один из наставников Валерий Меладзе поддержали решение канала.
«Отмечены аномалии»: Первый канал проверит результаты зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети»
  • © voice1tv / Instagram

В пятницу, 26 апреля, завершился шестой сезон вокального конкурса «Голос. Дети». Результат одного из самых популярных развлекательных шоу отечественного телевидения вызвал широкий резонанс среди пользователей соцсетей. В результате руководство Первого канала приняло решение о проверке итогов телефонного голосования.

Согласно решению зрителей, победу одержала Микелла Абрамова, исполнившая песню «Ты здесь» и набравшая 56,5% голосов. Она значительно опередила своих соперников Ержана Максима (27,9%) с композицией Adagio и Валерия Кузакова (15,6%), спевшего «Как молоды мы были».

«Во время финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», — цитирует РИА Новости пресс-службу телеканала.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что канал сообщит зрителям о результатах проверки. При этом на сайте канала уже опубликован протокол голосования, на котором видно, что за участника под номером 7 в общей сложности проголосовали более 145 тыс. человек.

«За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в «Голосе» системе подсчёта голосов», — указал Эрнст. — Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — заключил гендиректор Первого канала.

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Наряду с этим из эфирной сетки Первого канала убрали документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте», посвящённый участникам шестого сезона. Его должны были показать в 10:15 мск 27 апреля. Аналогичные картины выходили в 2017 и 2018 годах на следующий день после финала.

Микелла Абрамова в ходе телепроекта выбыла из основного конкурса. Однако зрители помогли ей вернуться в состав участников. Позднее именно результаты смс-голосований позволили ей преодолеть финальные этапы проекта и одержать окончательную победу в шестом сезоне конкурса «Голос. Дети».

Возможно, столь активную поддержку зрителей Микелла Абрамова получила благодаря в том числе звёздам российского шоу-бизнеса. 10-летняя Микелла — дочь певицы Алсу, и многие известные личности, в частности Ольга Бузова и Филипп Киркоров, призывали голосовать за Абрамову в своих аккаунтах в соцсетях, где на них подписаны миллионы людей.

«Да, я поддерживала и буду поддерживать своих друзей вне зависимости от того, в какой профессии они работают, потому что именно для этого и существует дружба!» — указала певица Юлия Ковальчук, которая до выхода программы в эфир опубликовала пост с просьбой поддержать юную исполнительницу.

«Программа прошла, а осадок остался»

Свою точку зрения высказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев. По его мнению, если выяснится, что имели место какие-то махинации, следует «аннулировать результаты и сделать честный финал».

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что всё это честно, значит, это честно, а кому не нравится победитель — это их проблемы», — приводит РБК слова Нагиева.

Аналогичной позиции придерживается один из наставников проекта Валерий Меладзе. По его словам, пересмотр результатов — неблагодарное дело, но необходимое для того, чтобы развеять все сомнения.

«Программа «Голос» прошла, но осадок остался», — подчеркнул он.

В то же время занятный пост в своём Instagram разместила исполнительница Светлана Лобода, наставница победительницы проекта. Певица посвятила запись своим подопечным Нино Чеснер и Роберту Багратяну, разместив их фотографии. При этом нет никакого упоминания об Абрамовой, которая стала самым успешным участником шоу от её команды.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

«Ситуация стала уроком»

По мнению телеведущей Даны Борисовой, скандал вокруг результатов шестого сезона «Голос. Дети» был ожидаем, поскольку в нём приняла участие дочь известной певицы.

«Участие дочери певицы Алсу в этом конкурсе стало неким вызовом. Можно было спрогнозировать такую ситуацию. Моя дочь тоже хорошо поёт и хотела бы принять участие, постоянно просит. Но для меня эта ситуация стала уроком», — сказала Борисова в разговоре с RT.

Между тем на сторону победительницы конкурса встала певица Валерия. Она считает, что дети известных родителей имеют право принимать участие в подобных проектах.

«Получается, если у детей известные родители, им нужно тихо сидеть дома? В данной ситуации я полностью встаю на защиту Микеллы. Она очень талантливая», — заключила она.

Валерия также отметила, что все три финалиста показали яркие выступления, но допускали небольшие ошибки.

«Я посмотрела выступления всех трёх финалистов и могу сказать, что это три очень ярких и разных молодых артиста... У Микеллы очень хорошая подача... Небольшие огрехи были у всех финалистов... Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха вокруг Микеллы. Я специально слушала её даже с некоторым предубеждением, но всё равно не услышала ничего такого, за что бедного ребёнка сейчас так осуждают», — заявила Валерия.

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