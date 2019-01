Финальный аккорд: победителем шоу «Голос» стал Пётр Захаров

1 января Первый канал показал финал седьмого сезона шоу «Голос». До заключительного этапа дошли четверо конкурсантов: подопечная Сергея Шнурова Рушана Валиева, Шаэн Оганесян из команды Басты, Амирхан Умаев от Ани Лорак и Пётр Захаров — протеже Константина Меладзе. На этот раз наставники уже не принимали участия в голосовании, победителя определили телезрители. Их симпатии оказались на стороне Петра Захарова. Как завершился популярный проект — в материале RT.

1 января в эфире Первого канала состоялась прямая трансляция заключительного, 13-го выпуска седьмого сезона шоу «Голос». Свои номера в нём представили четыре исполнителя, которые продержались до финала. До финальной стадии проекта добралось по одному подопечному от каждого наставника. От Константина Меладзе выступал Пётр Захаров, интересы Сергея Шнурова на сцене защищала Рушана Валиева. Конкуренцию им составили Амирхан Умаев из команды Ани Лорак и подопечный Басты Шаэн Оганесян.

Сами члены жюри не участвовали в определении артиста, достойного звания «лучшего голоса страны». Оценивали старания конкурсантов только телезрители.

В начале выпуска четвёрка финалистов исполнила русскую версию знаменитой рождественской песни Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, написанной в соавторстве с американским композитором и продюсером российского происхождения Уолтером Афанасьефф.

После этого ведущий Дмитрий Нагиев сказал несколько слов о трагедии в Магнитогорске, где утром 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома.

«Конечно, мы не могли обойти стороной трагические события вчерашнего дня в Магнитогорске, — сказал Нагиев и попросил всех в зале встать в память о погибших. — В нашей жизни случаются чудеса. Я хочу рассказать вам историю о семье Фокиных, которая жила на четвёртом этаже этого дома. Взрыв случился, когда отец семейства был на работе. Дома оставалась его жена с двумя детьми. Во время взрыва ей и старшему сыну чудом удалось спастись. А вот 11-месячный Ваня, который спокойно спал в своей колыбельке в соседней комнате, оказался под завалом.

И сегодня в минуту тишины двум спасателям МЧС удалось услышать детский плач, вскрыть завалы и спасти ребёнка. За ним был отправлен специальный медицинский самолёт, и мы надеемся, что с ним всё будет хорошо. Я хочу, чтобы вы узнали имена этих спасателей: подполковник Пётр Гриценко и капитан Андрей Вальман».

В этот момент в зале раздались аплодисменты, а ведущий продолжил:

«Сегодня президент России выразил благодарность этим героям, этим парням и лично поблагодарил за отлично выполненную работу. Дай бог».

Затем по традиции «Голоса» финалисты спели дуэтом со своими наставниками. Первыми выступили Шаэн Оганесян и Баста.

«Таким воодушевлённым я видел Василия Михайловича (Вакуленко, имя рэпера Басты. — RT) только в столовой», — прокомментировал Нагиев выражение лица наставника.

Дуэт представил публике композицию Басты Stay, вышедшую всего несколько дней назад. В дискографии артиста она стала второй на английском, кроме того, Баста впервые спел, а не зачитал рэп.

Как рассказал сам исполнитель, «писать и искать рифмы не на родном языке» он считает очень необычным опытом. «Получилась баллада, лирический и особенный для меня трек, которым мы (объединение Gazgolder. — RT) решили завершить год», — отметил он.

«Пафос, понты, бабки… Прекрасная английская песня с лёгким ростовским диалектом. И рядом со всем этим — Шаэн Оганесян», — отметил Нагиев.

Следующий дуэт — Амирхан Умаев и Ани Лорак — выбрал для выступления песню наставницы «Верни мою любовь», изданную на десятом студийном альбоме украинской певицы «15» в 2007 году. Примечательно, что в оригинале она исполнялась дуэтом с Валерием Меладзе — младшим братом Константина Меладзе, как и Лорак, дебютировавшего в этом сезоне «Голоса» в качестве наставника.

Следом пришла очередь Сергея Шнурова и Рушаны Валиевой. Лидер «Ленинграда» в очередной раз за сезон отличился — вместе со своей подопечной он исполнил композицию «Мой голос», которую написал специально для финала шоу.

«Мой голос здесь сейчас для вас, // И этот миг не повторится, // Но я спою для вас не раз, // Мой дорогой и строгий зритель. // Спасибо я скажу за всё, // За всё, что было или будет, // За то, что жизнь преподнесёт. // Мой голос пусть услышат люди», — пропели Шнуров и Валиева в рефрене. Пожалуй, эта композиция могла бы стать настоящим гимном русского «Голоса».

Константин Меладзе и Пётр Захаров вышли с песней «Опять метель», музыку для которой сочинил наставник. Первыми её исполнили Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва. Трек также звучал в картине Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение».

После этого Нагиев анонсировал сольные номера конкурсантов: «Волшебный пинок от наставников состоялся, дальше участникам придётся нести бремя финала самостоятельно».

Шаэн Оганесян представил композицию Давида Тухманова на слова Леонида Фадеева «Чистые пруды». Она стала хитом в 1987 году, когда на фестивале «Песня года» её исполнил Игорь Тальков.

Подопечного Басты сменил Амирхан Умаев, который продолжил «итальянскую тему» последних этапов с самым известным сочинением Джимми Фонтаны — Il Mondo. К слову, над аранжировкой оригинальной записи работал великий композитор Эннио Морриконе.

«Ах, Амирхан… И пошептал, и покричал. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам, мазохистам-сладкоежкам, это нравится», — резюмировал Нагиев.

Рушана Валиева выступила с «Городом золотым», в первую очередь ассоциирующимся с Борисом Гребенщиковым и группой «Аквариум». Впрочем, сам БГ не является автором песни: текст для неё написал поэт Анри Волохонский, а автор музыки точно не установлен. По самой распространённой версии, им был советский гитарист и лютнист Владимир Вавилов, который в 1970 году выпустил альбом «Лютневая музыка XVI—XVII вв.», приписав авторство этой мелодии Франческо да Милано.

«Помню, я под эту песню когда-то впервые поцеловался. Давно это было… Помните ли вы меня, Маргарита Павловна?» — отметил с ностальгией ведущий «Голоса».

Пётр Захаров, в свою очередь, не стал вносить кардинальных изменений в свой ретрорепертуар. Первой от него прозвучала песня «Русское поле» из фильма «Новые приключения неуловимых».

«Эх, коллектив у нас молодой, задорный, современный! А Пётр Захаров — нет», — немного покритиковал певца Нагиев.

По итогам первого раунда выбыл Шаэн Оганесян — его номер действительно был наименее убедительным. Напоследок он исполнил знаменитую Let It Snow Сэмми Кана и Жюля Стайна.

«Я ему даже немного завидую: он уже может доедать вчерашний холодец», — пошутил в конце выступления ведущий.

Открывать третий раунд выпало Амирхану Умаеву — он вышел с песней Олега Газманова «Мама» из альбома 1996 года «Бродяга». Номер получился по-настоящему трогательным: позади артиста на огромном экране появлялись семейные фотографии, а камера то и дело останавливалась на лице растроганной матери певца, сидевшей в зрительном зале.

Когда музыка стихла, обычно иронизирующий над всем подряд Нагиев прокомментировал номер очень серьёзно: «В каждом сезоне кто-то из наших конкурсантов всегда поёт песню, посвящённую маме. Наверное, это наша дань уважения мамам, которые были с нами, когда нам было тяжело, когда нам было легко, когда мы были счастливы или наоборот... Сегодня мама Амирхана Умаева в зале. Он счастливый человек: его мама жива», — произнёс ведущий.

Следом на сцене появилась Рушана Валиева, спевшая хит Бритни Спирс Toxic. Разумеется, не обошлось без остроумной аранжировки, перевернувшей всё с ног на голову. Больше всего композиция в прочтении Валиевой (и продюсера Шнурова) напомнила материал французской группы Nouvelle Vague, в своё время перегнавшей почти весь ключевой постпанк в босанову.

Замкнул тройку финалистов Пётр Захаров, представивший собственный перевод зарубежной песни. На этот раз его выбор пал на Je suis malade Сержа Лама, наиболее известной в исполнении иконы французского шансона Далиды.

По решению зрителей выбыла Валиева. Когда оба других участника попрощались с девушкой, к ней подошёл Нагиев и сказал несколько тёплых слов в адрес конкурсантки.

«Мы с Рушаной познакомились очень давно. Она пришла на проект «Голос. Дети», и к ней тогда не повернулся никто (речь о первом сезоне шоу, выходившем в 2014 году. — RT). Но сегодня она сделала невозможное: она сделала огромный шаг к своей большой жизненной победе. Я считаю, что ты — украшение нашего проекта», — отметил Нагиев.

После того как Рушана произнесла прощальную благодарственную речь, Нагиев добавил: «Надеемся, что очень скоро твоё имя будет украшать большие афиши больших концертов».

Спустившись со сцены, девушка оказалась в объятиях своего наставника, который несколько раз повторил, что она молодец.

«Серёженька, ты посидишь с нами ещё? Посиди, пожалуйста… А, действительно, куда тебе идти-то», — подколол расчувствовавшегося Шнурова ведущий.

Кстати, именно фронтмена «Ленинграда» (абсолютно заслуженно, что отметил и Нагиев) зрители признали лучшим наставником седьмого сезона — Басту не спасло даже то, что он раздал всем коллегам и ведущему по плюшевой свинке, символу 2019 года.

Несмотря на то что в двух предыдущих этапах Умаев получал гораздо больше голосов от зрителей (72,9% в четвертьфинале и 81,3% в полуфинале), победу (довольно ожидаемо) в проекте одержал Пётр Захаров. Он набрал 54,1% голосов.

После объявления результатов подопечный Меладзе спел «Смуглянку», в очередной раз подтвердив, что манеру исполнения Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона очень многие и сегодня находят актуальной.

Завершился седьмой сезон шоу «Голос» совместным исполнением всеми участниками русской версии хита The Winner Takes It All группы ABBA. До этого она звучала в финале «Голоса» (с учётом детской версии шоу) уже трижды.